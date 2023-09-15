Гран-при среди юниоров. Чжу Хон Лим, Накамура, Пито, Янхао Ли, Мартынов выступят с произвольными программами

15 сентября на этапе юниорского Гран-при в Осаке юноши покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Осака, Япония

Юноши

Короткая программа

Начало – 13.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

16. Сейго Таучи (Япония)

17. Майкл Си (США)

18. Никита Шейко (Израиль)

19. Ю-Сиан Ли (Китайский Тайбэй)

20. Чжэ Кын Ли (Южная Корея)

Пятая разминка

21. Янхао Ли (Новая Зеландия)

22. Даниэль Мартынов (США)

23. Шунске Накамура (Япония)

24. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

25. Франсуа Пито (Франция)

Положение после короткой программы

1. Чжу Хон Лим (Южная Корея) – 75,38

2. Шунске Накамура (Япония) – 74,04

3. Франсуа Пито (Франция) – 71,49

4. Янхао Ли (Новая Зеландия) – 71,39

5. Даниэль Мартынов (США) – 70,75

6. Ю-Сиан Ли (Китайский Тайбэй) – 66,36

7. Чжэ Кын Ли (Южная Корея) – 65,76

8. Никита Шейко (Израиль) – 64,08

9. Майкл Си (США) – 63,62

10. Сейго Таучи (Япония) – 62,33

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Осаке

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