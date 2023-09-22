Гран-при среди юниоров. Хагара, Ким Хен Ем, Росси, Какиучи, Санчес выступят с произвольными программами

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22 сентября фигуристы разыграют медали на этапе Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Юноши

Произвольная программа

Начало – 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Четвертая разминка

16. Фуркан Эмре Инчел (Турция) 

17. Георгий Павлов (Швейцария)

18. Константин Супаташвили (Грузия)

19. Матвей Ефименко (Польша)

20. Дэвид Хоус (Канада) 

Пятая разминка

21. Хару Какиучи (Япония)

22. Юдонг Чен (Китай)

23. Джейкоб Санчес (США) 

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Наоки Росси (Швейцария) 

26. Ким Хен Ем (Южная Корея) 

После короткой программы

1. Адам Хагара (Словакия) – 74,94

2. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 72,61

3. Наоки Росси (Швейцария) – 67,10

4. Хару Какиучи (Япония) – 66,95

5. Джейкоб Санчес (США) – 65,15

6. Юдонг Чен (Китай) – 62,03

7. Дэвид Хоус (Канада) – 58,78

8. Константин Супаташвили (Грузия) – 58,05

9. Матвей Ефименко (Польша) – 57,93

10. Фуркан Эмре Инчел (Турция) – 54,13

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