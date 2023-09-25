Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Гран-при среди юниоров Фигурное катание

С 28 по 30 сентября в Гданьске пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

28 сентября, четверг

Девушки, короткая программа

11.30

Пары, короткая программа

16.35

Юноши, короткая программа

19.10

29 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11.30

Пары, произвольная программа

14.40

Девушки, произвольная программа

17.30

30 сентября, суббота

Юноши, произвольная программа

13.15

Танцы на льду, произвольный танец

17.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

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