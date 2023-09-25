Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
С 28 по 30 сентября в Гданьске пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
28 сентября, четверг
Девушки, короткая программа
11.30
Пары, короткая программа
16.35
Юноши, короткая программа
19.10
29 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
11.30
Пары, произвольная программа
14.40
Девушки, произвольная программа
17.30
30 сентября, суббота
Юноши, произвольная программа
13.15
Танцы на льду, произвольный танец
17.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
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