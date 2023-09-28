Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Квон Мин Соль, Со Чжин Юн, Эверхардт, Кальювере представят короткие программы

Теги результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Германии женское катание Гран-при среди юниоров сборная Эстонии Мария Элийсе Кальювере Квон Мин Соль Рена Уэзоно Со Чжин Юн Фигурное катание

28 сентября фигуристки покажут короткие программы на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

Короткая программа

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Вторая разминка

8. Ван Ихань (Китай)

10. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)

Третья разминка

12. Рена Уэзоно (Япония)

Четвертая разминка

20. Лулу Лин (Канада)

Пятая разминка

23. Олеся Рэй (Германия)

24. Сара Эверхардт (США)

Шестая разминка

30. Гао Шици (Китай)

31. Квон Мин Соль (Южная Корея)

32. Со Чжин Юн (Южная Корея)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

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