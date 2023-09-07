Гран-при среди юниоров. Накаи, Со Чжин Юн, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Ширяева представят произвольные программы
8 сентября фигуристки покажут произвольные программы на этапе юниорского Гран-при.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Пятая разминка
24. Анастасия Бранденбург (Германия)
25. Натали Лангербаур (Эстония)
26. Ноэлль Стреули (Польша)
27. Олеся Рэй (Германия)
28. Полина Джуманиязова (Венгрия)
29. Ульяна Ширяева (Канада)
Шестая разминка
30. Софья Степченко (Латвия)
31. Рена Уэзоно (Япония)
32. Элис Лин-Грейси (США)
33. Ами Накаи (Япония)
34. Со Чжин Юн (Южная Корея)
35. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)
Положение после короткой программы
1. Ами Накаи (Япония) – 67,07
2. Со Чжин Юн (Южная Корея) – 65,98
3. Ю Чжэ Ким (Южная Корея) – 65,33
4. Рена Уэзоно (Япония) – 63,64
5. Элис Лин-Грейси (США) – 59,75
6. Софья Степченко (Латвия) – 56,78
7. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 55,26
8. Ульяна Ширяева (Канада) – 55,26
9. Олеся Рэй (Германия) – 54,98
10. Анастасия Бранденбург (Германия) – 52,72
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