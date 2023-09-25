Колобков о словах Чжоу про дрпинг в России: «Это вранье, глупость, обман и недалекость этого фигуриста»

Павел Колобков назвал враньем слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Это вранье, глупость, обман и недалекость этого фигуриста. Это все, что я могу сказать. Он выставил себя глупцом. Когда я работал, знаю, что несмотря на то, что РУСАДА не было восстановлено, все равно все признавали, что свою техническую функцию РУСАДА выполняет в полном объеме, никаких вопросов с точки зрения работы не было.

Более того, чтоб этот американский фигурист знал, что у нас работали в том числе представители других стран, приезжали и проверяли, пробы отправляли за границу. Я не понимаю, на чем основана его самоуверенная глупость. Это обычная недалекость, зашоренность и нежелание разобраться», – рассказал бывший министр спорта России.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»