Колобков о словах Чжоу про дрпинг в России: «Это вранье, глупость, обман и недалекость этого фигуриста»

Теги сборная России допинг Павел Колобков сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Павел Колобков назвал враньем слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Это вранье, глупость, обман и недалекость этого фигуриста. Это все, что я могу сказать. Он выставил себя глупцом. Когда я работал, знаю, что несмотря на то, что РУСАДА не было восстановлено, все равно все признавали, что свою техническую функцию РУСАДА выполняет в полном объеме, никаких вопросов с точки зрения работы не было.

Более того, чтоб этот американский фигурист знал, что у нас работали в том числе представители других стран, приезжали и проверяли, пробы отправляли за границу. Я не понимаю, на чем основана его самоуверенная глупость. Это обычная недалекость, зашоренность и нежелание разобраться», – рассказал бывший министр спорта России.

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13 комментариев

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RusVector
А оправдываться зачем ?
+6
-2
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Roman Roman
компот, тьфу в него...
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Billboard
дрпинг
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Биатлонная зима
У самих доп кругом, вадовцев не подпускают на пушечный выстрел. Проверяют только « чужих», они же супер нация.
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Duck Nightingale
Да не факт
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katanie-na-ldu
Ответ Billboard
дрпинг
)) Дрпинг какой-то)))
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Anatiana
Ответ Billboard
дрпинг
Да пофигистически относятся
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Viks
Ответ Ирина Петрова
По сравнению с англичанами и немцами, русские просто трезвенники
Потому что не пьют в одиночку. Ни алкоголь, ни допинг.
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