Алексей Мишин: «Чжоу плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием наших фигуристов наш спорт будет только лучше»

Теги сборная России допинг Алексей Мишин сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Алексей Мишин оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», – сказал тренер.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альбина Губайдуллина
Чжоу, Дюамель - такие злобные всегда были и будут. Кто то про себя.
Без России этот вид спорта блёклый, невзрачный и скучный. В инсте надо найти парня))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina Kistler
Ответ Альбина Губайдуллина
Чжоу, Дюамель - такие злобные всегда были и будут. Кто то про себя. Без России этот вид спорта блёклый, невзрачный и скучный. В инсте надо найти парня))
https://instagram.com/govincentzhou?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий