Алексей Мишин: «Чжоу плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием наших фигуристов наш спорт будет только лучше»
Алексей Мишин оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.
«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», – сказал тренер.
Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»
Без России этот вид спорта блёклый, невзрачный и скучный. В инсте надо найти парня))