Алексей Мишин: «Чжоу плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием наших фигуристов наш спорт будет только лучше»

Алексей Мишин оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», – сказал тренер.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»