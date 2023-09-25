Губерниев о словах Чжоу о допинге в России: «Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун»

Дмитрий Губерниев высказался о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

«Мало ли, что он там сказал. И среди американских фигуристов это нарушение распространено, давайте скажем так. Это ничем не подкрепленные слова. Один дурак что-то сказал, а мы с вами должны это обсуждать? Нет, конечно.

Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун. Как говорят у них, в Америке, это просто bullshit. Срань господня, как было в переводах у великих людей», – рассказал комментатор.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»