Губерниев о словах Чжоу о допинге в России: «Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

«Мало ли, что он там сказал. И среди американских фигуристов это нарушение распространено, давайте скажем так. Это ничем не подкрепленные слова. Один дурак что-то сказал, а мы с вами должны это обсуждать? Нет, конечно.

Пускай сначала докажет. В противном случае он будет чертов врун. Как говорят у них, в Америке, это просто bullshit. Срань господня, как было в переводах у великих людей», – рассказал комментатор.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ну вообще-то его слова - это давление на суд, это раз.
Это оскорбление чести и достоинства одной олимпийской чемпионки, трех серебряных и бронзового призера ОИ.
Мне неприятно, что все наши относятся к этому как к простому трепу
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Регина
Почему вообще Дмитрий Губерниев комментирует его высказывания !Фк и так много комментаторов!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Вообще то это не просто болтовня! Он сделал заявление на весь мир. Обвинил наших фигуристов в преступлении. На него необходимо подать в суд. Не в какой нибудь гаагский или ещё где, а в российский. Он должен предоставить в определённый судом срок доказательства своих слов, либо должен быть приговорён к соответствующему наказанию за клевету и оскорбление . С требованием выдачи и т. Д
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Не слишком ли много гневных комментариев с российской стороны? И все типа "сам дурак" Похоже на оправдания, однако кто прав тому не нужны оправдания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Регина
Почему вообще Дмитрий Губерниев комментирует его высказывания !Фк и так много комментаторов!
вот американец то удивится: незнакомый ему (да и остальным американским фигуристам тоже) чувак кричит "какие Ваши доказательства"❓🤔может губерниеву "красную жару" пересмотреть❓🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий