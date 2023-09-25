Лайшев о словах Чжоу: «Это глупость. Империалисты засылают свою ложную информацию»

Ренат Лайшев оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Это глупость. Наши девчонки этим никогда не занимались. Это могут все подтвердить, просто полемика конкуренции американцев с нашими. Империалисты засылают свою ложную информацию. Может быть, это так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой.

Мы всегда за своих девчонок. Камила — чистейший человек во всех отношениях. Это безобразие, что на девочку, которая сегодня учится в 11-м классе, произошел такой наезд», – рассказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70».

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»