Лайшев о словах Чжоу: «Это глупость. Империалисты засылают свою ложную информацию»

Теги сборная России допинг сборная США женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Это глупость. Наши девчонки этим никогда не занимались. Это могут все подтвердить, просто полемика конкуренции американцев с нашими. Империалисты засылают свою ложную информацию. Может быть, это так они накаляют обстановку перед слушаниями дела Валиевой.

Мы всегда за своих девчонок. Камила — чистейший человек во всех отношениях. Это безобразие, что на девочку, которая сегодня учится в 11-м классе, произошел такой наезд», – рассказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70».

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

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13 комментариев

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RusVector
А почему Сихарулидзе все время молчит? Или ему как и прежнему никогда "ничего не известно" ?
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Viks
Если составлять рейтинг идиотов из тренеров, чиновников и думских, то Лайшев его возглавит.
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Варлампий Варлампий
А что не так то? Кто забыл, напомню, как Саша Жуков (глава ОКР), потея и бледнея, извинялся в 17-м году за сочинские преступления перед МОК.
За что я извинился перед МОК? К сожалению, эта лаборатория со всеми этими преступниками существовала не на Марсе, а в нашей стране. И, к сожалению, её деятельность не была вовремя раскрыта. И она нанесла колоссальный ущерб прежде всего нашим спортсменам, сотням наших спортсменов и, конечно, в целом олимпийскому движению.
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Viks
"Империалисты засылают свою ложную информацию» --- А в России кто? Товарищи? Коммунисты?
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Олег Ивакин
"Империалисты"

ха-ха-ха.
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Dolard
Чувствуется подготовка на кафедре научного коммунизма. Не забыл, чертяка)
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Elena Polkina
🙈🙈🙈🙈🙈 Н
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Tata777
глупость не глупость а врубят все механизмы ......а вы да, молодцы...зато вы не такие....оставите сборную без медалей...но вы не такие
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Viks
Этот Чжоу - империалист?
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Viks
"на девочку, которая сегодня учится в 11-м классе, произошел такой наезд» --- Наезд - это передача дела в КАС? Так вы же сами её под КАС и подставили!
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Eclair77
Чорт, а я по стилю изложения уж было решила, что это Железняков
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Ir_rish
Ответ RusVector
А почему Сихарулидзе все время молчит? Или ему как и прежнему никогда "ничего не известно" ?
Предлагаете ему вступить в дискуссию с Чжоу и начать перед ним оправдываться?
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