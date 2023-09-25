Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

Американец Винсент Чжоу выступил с заявлением по делу Камилы Валиевой.

Чжоу – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал серебро в командных соревнованиях вместе со сборной США.

«Когда церемония награждения командных соревнований в конечном итоге состоится, она станет символом грубых неудач , и . Как показывают пустые коробки с медалями моей команды, глобальная антидопинговая система подводит спортсменов.

Я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали об этом деле за 19 месяцев, прошедших с момента проведения Игр. У нас нет оснований полагать, что наши интересы будут представлены адекватно. Открытое и прозрачное слушание во многом поможет спортсменам понять любое принимаемое решение.

Прозрачность укрепит доверие к глобальной антидопинговой системе, которая потеряла доверие своих самых важных заинтересованных сторон: спортсменов.

Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России.

Отложенное правосудие — это отказ в правосудии, и я и мои товарищи по команде никогда не получим шанс предстать перед всем миром, чтобы отпраздновать тяжелую работу всей жизни, завершившуюся достижением, определяющим карьеру», – написал .

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?