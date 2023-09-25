Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

Теги сборная России допинг МОК РУСАДА CAS сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Американец Винсент Чжоу выступил с заявлением по делу Камилы Валиевой.

Чжоу – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал серебро в командных соревнованиях вместе со сборной США.

«Когда церемония награждения командных соревнований в конечном итоге состоится, она станет символом грубых неудач МОК, CAS и РУСАДА. Как показывают пустые коробки с медалями моей команды, глобальная антидопинговая система подводит спортсменов.

Я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали об этом деле за 19 месяцев, прошедших с момента проведения Игр. У нас нет оснований полагать, что наши интересы будут представлены адекватно. Открытое и прозрачное слушание во многом поможет спортсменам понять любое принимаемое решение.

Прозрачность укрепит доверие к глобальной антидопинговой системе, которая потеряла доверие своих самых важных заинтересованных сторон: спортсменов.

Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России.

Отложенное правосудие — это отказ в правосудии, и я и мои товарищи по команде никогда не получим шанс предстать перед всем миром, чтобы отпраздновать тяжелую работу всей жизни, завершившуюся достижением, определяющим карьеру», – написал Чжоу.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

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90 комментариев

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CHIP26RUS
Своих бы лошадей гимнасток проверили бы сначала)
+83
-8
+75
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antrrap
Какие доказательства того, что все спортсмены в рф употребляют допинг
+52
-5
+47
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Metaphrast
Ответ antrrap
Какие доказательства того, что все спортсмены в рф употребляют допинг
Пфф, они русские. Дело раскрыто
+41
-3
+38
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Anna Stefan
Я точно знаю о повальном употреблении допинга американскими фигуристами, особенно Чжоу. Иначе он не смог бы прыгать свои недокрученные кракозябры. А судя по этой простыне, употребляет он что-то особенно забористое.
+37
-7
+30
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Маргарита В Сафронова
Доказать ничего не могут, но знают.Главное, кукарекнуть, а там петухи по всей деревне заорут. Или гавкнуть...
+32
-5
+27
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Olga.t
Что он несёт???
Российская сторона должна немедленно подать в суд на Чжоу за клевету! У него и американских товарищей есть доказательства? Разумеется нет!
Вот же по... ц!
+26
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Nastya163
"Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов" - откуда он это взял? Что за подмена понятий? Это же грубое давление на судей перед делом Камилы.
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+21
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Алина Косых
Жаль, что за эти обвинения его не привлекут к ответственности
+19
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Iomov
Его надо засудить так, чтобы он задолбался извиняться!
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Лакс
Про положительную пробу взрослой американской фигуристки-члена сборной Калаланг мы узнали только при её оправдании.
+18
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Антон Сватковский
"Знаем", но вся система многоуровневых проверок WADA эту систему не выявила. Если так, где гарантия, что аналогичные системы не существуют в любых других странах?
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Metaphrast
хочу медалек, а не конкуренции. Вы уж подсуетитесь там, ну или хотя бы вторые комплекты закажите, по братски
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Andreir888
А вот такое заявление, прямо скажу, свинское...В семье, как говорится, не без урода, но вот так огульно. Нууу, закон бумеранга никто не отменял
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<vella>
оба-на!
Чжоу и его товарищи знают, а ВАДА нет.
как же так?
где положительные пробы, З̶и̶н̶ Винни?
кроме Камилиной.
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Мурманчанин37
Итальянской фигуристке Каро Костнер дали полтора года за то, что она скрыла от допинг-офицеров местонахождение своего жениха-легкоатлета. Соответствующие службы просили 4 года, но не смогли доказать, что она знала об употреблении допинга Швацером, даже живя под одной крышей с ним. Учитывая такое публичное признание Чжоу, откроет ли ВАДА дело на него и его товарищей по команде, раз те знали, но не сообщили об "употреблении допинга"?
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Мэй Касахара
Широкое распространение среди фигуристов ? Не спортсменов, а именно фигуристов - серьезно???
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Ягун Ягунини
Будь вместо Камилы Аня, Саша, Лиза, исход командного турнира был бы тем же. Чжоу не может этого не понимать, поэтому переводит стрелки на то, что их лишили "заслуженных наград", и говорит откровенные гадости, что якобы, допинг широко распространён среди российских фигуристов.
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Гусеконь
эталон лицемерия. Ну для США это норма
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Дмитрий9779
Лжец
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Iomov
То есть он знает то, чего не знает даже вада🤔? Если этого негодника наши не засудят в хлам, то тогда так нам и надо! Позволяешь себя безнаказанно унижать- получай!
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Metaphrast
Ответ Anna Stefan
БЛМ☝
сравнить Симону с лошадками . Ещё бы Серену "яжчернокожаямать" упомянули. Хотя там не допинг, а терапевтические исключения, савсэмдругое 😁😁😁
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Занятно, что больше всех шумит из американской сборной именно тот самый фигурист, который на ОИ выступил хуже всех остальных
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N-fox
Доказательства в студию. А вообще за такие серьезные обвинения человек должен отвечать.
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Лакс
О как, Винс оказывается знает что есть чудо-допинг для фигуристов. Но он сам не употребляет и поэтому каждый раз когда замахивался на 5 квадов, они ему не удавались.
И какой же тогда вывод следует про тех (того) , кому удавалось исполнить 5-6 квадов.
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Алена Иванова
Самое главное побольше ныть перед рассмотрением дела. Так понимаю каждый день будет порция очередного нытья.
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