Бестемьянова о словах Чжоу про допинг в России: «Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит»

Наталья Бестемьянова высказалась о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

«Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир?

Но разве его кто-то вообще слушает? Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идет», – рассказала .

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»