Бестемьянова о словах Чжоу про допинг в России: «Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит»

Теги сборная России допинг сборная США Наталья Бестемьянова Винсент Чжоу Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о словах Винсента Чжоу о допинге в России.

«Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир?

Но разве его кто-то вообще слушает? Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идет», – рассказала Бестемьянова.

Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов»

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16 комментариев

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Девушка Безимени
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Вадим flanec
Ответ Девушка Безимени
все русские на одно лицо (с)
И все Чжоу тоже))
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Михаил Опякин
Типичный американец китайского происхождения 👆
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RusVector
Пусть Сотникова выскажется! Она может ...
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Anna Stefan
Айяйяй, Наталья Филимоновна. Это же потенциальный олимпийский чемпион (во всяком случае, он так хочет) - почти такой же, как вы сама. Стыдно должно быть не знать.
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Danila BGR
А наши чего возбудились. Американец произнёс то, что ему написали накануне суда над Валиевой
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Larisa Ermolenko
У ТАТ появилась конкурентка. Или "достойная" ученица))
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Grads
В России то Филимоновну не много людей знают, а уж за границей и подавно. Так что поскромнее надо быть.
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ЮИ
Сопливо выглядит ;)
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Irina Kistler
ну вспомнить его ещё можно: кажется он первый на ОИ 4й лутц сделал, но это не мешает ему быть дрянью в жизни
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