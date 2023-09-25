Александр Лакерник: «Чжоу имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Пусть эти слова будут на его совести»

Теги сборная России допинг ISU Александр Лакерник сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Александр Лакерник оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Каждый человек может говорить, что хочет. Он имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Я теперь никто. Пусть эти слова будут на его совести.

Но я вообще не считаю, что в фигурном катании есть допинг. Есть недоразумения, потому что допинг в этом виде спорта ничему не помогает», – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).

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15 комментариев

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N-fox
Это не мнение, это обвинение.
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Anna Stefan
Ответ N-fox
Это не мнение, это обвинение.
Точнее, клевета, имеющая целью давление на суд.
+22
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Мурманчанин37
Если бы Федерация не занимала страусиную позицию, она легко могла бы организовать здесь судебную тяжбу
+17
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Вадим flanec
Ответ Anna Stefan
Точнее, клевета, имеющая целью давление на суд.
Верно. И как спортс подсуетился, 26 сентября начнутся разбирательства в CAS, а тут как бы невзначай Чжоу со своим спичем обрисовался.
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Mion
Ответ Мурманчанин37
Если бы Федерация не занимала страусиную позицию, она легко могла бы организовать здесь судебную тяжбу
Вот интересно, есть ли хоть один человек с яйцами в нашей федерации. Я бы на их месте организовала совместный иск в американский суд от имени РУСАДА и всех участников олимпиады. И пусть товарищ доказывает, на каких основаниях он делает такие выводы и какие данные у него есть.

Вообще, так стремно, что все наши спортсмены, на которых как бы прямым текстом клевещут, вообще ничего не говорят. Типа мы тут, они там. Ну и ладно
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Леди Брэкнелл
Ничего себе мнение. Лакерник свои делишки там проворачивает, а российские спортсмены должны утереться.
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Kontiolahti
То есть, я могу сказать - сделать официальное заявление - что мне известны факты о взяточничестве г-на Александра Лакерника, а также факты его биографии, указывающие на связь с малолетними - то есть, цитируя г-на Лакерника, имею на это полное право?
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Мира Массарская
ну, строго говоря - вообще-то не имеет права.
такое высказывание вполне можно квалифицировать как клевету, подвести под какую-нить статью и взыскать с него за такой-то и такой-то ущерб.
другое дело, что наши спортивные функционеры настолько разучились выполнять свои обязанности по защите наших спортсменов, что, конечно же, чжоу его слова сойдут с рук.
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Блинчик
" Кто может его наказать за это? Я теперь никто".

Оставался бы Лакерник при власти, то отомстил бы, да? На каждом прыжке автоматом ставили бы Винсу две галки и неверное ребро, а судьям был бы приказ не ставить гое выше, чем -4, и компы выше 6.00.

Эй, фигуристы, ау! Лакерника больше нет. Можно и про астматика правду говорить.
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Olga.t
Ответ Вадим flanec
Верно. И как спортс подсуетился, 26 сентября начнутся разбирательства в CAS, а тут как бы невзначай Чжоу со своим спичем обрисовался.
При чем тут спортс? Может ваши претензии должны быть к Винсенту?
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Лакс
Каждый американец во имя америки/американцев имеет право на обман всего остального мира где угодно и когда угодно, и на любой трибуне, включая ООН.
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Defender64
Давайте тоже своё мнение выскажем. В доступной для Чжоу манере.
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Анастасия Прудникова
Ответ Kontiolahti
То есть, я могу сказать - сделать официальное заявление - что мне известны факты о взяточничестве г-на Александра Лакерника, а также факты его биографии, указывающие на связь с малолетними - то есть, цитируя г-на Лакерника, имею на это полное право?
Что за связь такая у него с малолетними? Впервые слышу про такое.
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