Александр Лакерник: «Чжоу имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Пусть эти слова будут на его совести»
Александр Лакерник оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.
«Каждый человек может говорить, что хочет. Он имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Я теперь никто. Пусть эти слова будут на его совести.
Но я вообще не считаю, что в фигурном катании есть допинг. Есть недоразумения, потому что допинг в этом виде спорта ничему не помогает», – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).
Вообще, так стремно, что все наши спортсмены, на которых как бы прямым текстом клевещут, вообще ничего не говорят. Типа мы тут, они там. Ну и ладно
такое высказывание вполне можно квалифицировать как клевету, подвести под какую-нить статью и взыскать с него за такой-то и такой-то ущерб.
другое дело, что наши спортивные функционеры настолько разучились выполнять свои обязанности по защите наших спортсменов, что, конечно же, чжоу его слова сойдут с рук.
Оставался бы Лакерник при власти, то отомстил бы, да? На каждом прыжке автоматом ставили бы Винсу две галки и неверное ребро, а судьям был бы приказ не ставить гое выше, чем -4, и компы выше 6.00.
Эй, фигуристы, ау! Лакерника больше нет. Можно и про астматика правду говорить.