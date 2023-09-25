Александр Лакерник: «Чжоу имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Пусть эти слова будут на его совести»

Александр Лакерник оценил слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Каждый человек может говорить, что хочет. Он имеет право высказывать свое мнение. Кто может его наказать за это? Я теперь никто. Пусть эти слова будут на его совести.

Но я вообще не считаю, что в фигурном катании есть допинг. Есть недоразумения, потому что допинг в этом виде спорта ничему не помогает», – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев ( ).