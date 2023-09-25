Тарасова о словах Чжоу о допинге у российских фигуристов: «Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд»
Татьяна Тарасова считает, что на американца Винсента Чжоу нужно подать в суд.
Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».
«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», – сказала Тарасова.
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