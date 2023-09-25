Тарасова о словах Чжоу о допинге у российских фигуристов: «Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что на американца Винсента Чжоу нужно подать в суд.

Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», – сказала Тарасова.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Желательно в Басманный
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Во! Во! И мы о том же! 😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Готовься Чжоу. Икать неделю будешь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Договорится этот Чжоу, объявят в розыск как руководство Международного уголовного суда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tata777
кто то другое ожидал? отстаивают свои медали как могут...никаких жестрв доброй воли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений
Тот случай когда Тарасова права!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BearS
Ответ Ебздрогыч
Желательно в Басманный
Лучше на танках к нему домой заехать. Ой ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
В последнее время Тарасовой подать можно только в наш, отечественный суд ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
На Васильева сначала надо подать - он не один год несёт такое же про норвежцев.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Может, Грассль разнёс? Грассль-то был, жил и тренировался здесь, в результате чего словил три флажка в системе Адамс.))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
docs
Ответ Viks
На Васильева сначала надо подать - он не один год несёт такое же про норвежцев.
ну да. А нас то за что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий