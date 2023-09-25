Татьяна Тарасова считает, что на американца Винсента Чжоу нужно подать в суд.

Американский фигурист заявил, что «мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди российских фигуристов».

«А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд», – сказала .