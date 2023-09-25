Американский фигурист Чжоу: «Русских бы не было в Пекине-2022, если бы МОК, CAS и WADA выполняли свою работу. Кто из этого парада актеров представляет мои интересы?»

Теги сборная России сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Американец Винсент Чжоу раскритиковал МОК, CAS и WADA из-за дела Камилы Валиевой.

Чжоу – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал серебро в командных соревнованиях вместе со сборной США.

«На этой неделе в CAS запланированы слушания, на которых МОК, WADA и РУСАДА выступят против Валиевой и российского дисциплинарного комитета. Идея о том, что такое слушание послужит интересам чистых спортсменов, абсурдна: Российское «антидопинговое» агентство уже более десяти лет содействует распространению российского допинга.

МОК, со своей стороны, неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за спонсируемую государством допинговую программу, в которой приняли участие более 1000 спортсменов. WADA, которое контролируется МОК посредством соглашения с государственными органами, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные с подробным описанием масштабов применения допинга в России.

А «суд» CAS, который является подразделением МОК (его президентом является вице-президент МОК), неоднократно выступал на стороне России – сначала в отмене санкций в отношении российских спортсменов, а затем в смягчении последующих санкций для России и РУСАДА. Кто из этого парада актеров представляет интересы меня и моих товарищей по команде, а также интересы более широкого спортивного сообщества?

Ситуация, в которой мы оказались на Играх в Пекине, и тот болезненный процесс, который мы пережили после этого, являются прямым результатом решений, принятых МОК, WADA и CAS. Мировые спортивные руководители разрешили российским спортсменам участвовать в последних четырех Олимпийских играх, включая Пекин, несмотря на спонсируемую государством программу допинга.

Широко известно, что эта программа испортила несколько Олимпийских игр и обманула тысячи спортсменов. Кроме того, российское правительство препятствует осуществлению правосудия, манипулируя информацией, уничтожая данные лаборатории. И тем не менее, сборную России не исключили ни из одной Олимпиады.

Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в Пекине, если бы МОК, ВАДА и CAS выполнили свою работу и запретили России участвовать в мировом спорте. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия так и не получила стимула к реформам. Затраты несут спортсмены как внутри России, так и за ее пределами», – говорится в заявлении Чжоу для Global Athletes.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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38 комментариев

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Carver
Если бы МОК, ВАДА и CAS выполняли свою работу, то на Олимпиаде не было бы как раз тебя, но нет, американские допинговые монстры вроде Байлз продолжают ездить на Олимпиады.
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Evgeny Trifonov
ну не американцам по поводу допинга рот открывать, там в лёгкой атлетике допингистов на три состава. Давно бы исключили, но они самые большие доноры ВАДА .
+34
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Антон Сватковский
Ага, допинг настолько сильный, что действует на расстоянии и помешал Чжоу выступить на уровне личного рекорда в команднике. Правда, Коляде этот сильнейший допинг тоже не помог.
Вообще подобное давление свидетельствует, что в деле Валиевой еще не всё решено.
Кстати, именно поэтому лучше бы ни один из судей не был бы из США - выдержать давление со стороны соотечественников особенно сложно.
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Ебздрогыч
Интересы Чжоу представляют на определенных парадах, которые у нас запрещены
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Гусеконь
если бы ВАДА свою работу выполняли, то отстранили бы США за госпрограмму допинга
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Name28
Да что, черт возьми, несет этот китаец??!
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Delirium
Фигурист Чжоу внезапно обнаружил, что никому не интересен, и единственный шанс поднять денег- стать ОЧ хотя-бы в команде, а значит надо публично давить на суд с целью добиться медалей, которых ни он, ни его команда в целом не заслужили.
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Кашшай Чакырович
Если бы не эти продажные организации ,то весь спорт в США забанили бы ,это первая в мире страна по терапевтическим исключениям, вспомните как Бэйлз без допинга не смогла даже выйти хоть что то показать ! А сколько там таких ?
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Pennywise
А Чжоу память отшибло? Ведь главным актером на ОИ был он сам, когда размазывая сопли на камеру, давил из зрителя жалость, что у него нашли ковид.
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Alestern
ну а что ещё мог сказать этот пиндосик, дабы выгородить самую ’исключительную’ нацию :)...
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N-fox
То есть мысль, что надо просто лучше кататься, в голову не приходила.
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Juliana11
АМЕРЫ ЧУВСТВУЮТ СВОЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
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Добрый_Ээх
да пошел ты
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anyen
Ответ Name28
Да что, черт возьми, несет этот китаец??!
Ересь
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ЮИ
Какой милый мальчик... Далеко пойдет! Выслуживает правильную национальность?
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Kareglazaya
Если бы декабрьскую пробу проверили своевременно, то на Олимпиаде не было бы разве что Валиевой. Но на результаты Чжоу это никак не повлияло бы - американцы всё равно продули бы, потому что большинство наших одиночниц катается значительно лучше американских.
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Алеся Ткаченко
Пока пострадала только команда российских фигуристов,это их могут вообще без медалей оставить.Под командой я имею в виду всю команду,а не только одну Валиеву.Американцы по-любому медаль получат.
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Бартоломью Робертс
Г-н (не путать с господином) Джоу за всю свою карьеру сдал меньше допинг-тестов чем Валиева за один сезон.
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Владислава Крюкова
"На этой неделе в CAS запланированы слушания, на которых на которых МОК, WADA и РУСАДА выступят против Валиевой " - МОК вообще-то не участвует в процессе. Или он не в курсе?
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Лакс
Рыдания Винса, начавшиеся еще в Пекине, переходят уже в истерику психопата, не испытывающего проблем выдавая полную ложь.
Какие же у него отношения будут после с фигуристами остального мира.
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islay
размечтался
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Syndycate
Этот ***** на пару с Ченом поддерживал допингистку Байлз, которая без своих чудо таблеток сразу же снялась, лицемер
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Христиан Юла
То что сборная США с треском провалилась на последнем чемпионате мира по баскетболу, тоже Россия виновата. Да, сборной России на этом турнире не было, но всё равно виновата и иного в сложившемся мире и быть не может.
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22somebody22
Кто-нибудь из ТШТ будет присутствовать на суде?
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Лакс
Черт, наконец до меня дошло - это лонг ковид спустя время повредил весьма неустойчивую как и его прыжки психику Винса.
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