Американский фигурист Чжоу: «Русских бы не было в Пекине-2022, если бы МОК, CAS и WADA выполняли свою работу. Кто из этого парада актеров представляет мои интересы?»

Американец Винсент Чжоу раскритиковал МОК, CAS и WADA из-за дела Камилы Валиевой.

– двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал серебро в командных соревнованиях вместе со сборной США.

«На этой неделе в CAS запланированы слушания, на которых МОК, WADA и РУСАДА выступят против Валиевой и российского дисциплинарного комитета. Идея о том, что такое слушание послужит интересам чистых спортсменов, абсурдна: Российское «антидопинговое» агентство уже более десяти лет содействует распространению российского допинга.

МОК, со своей стороны, неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за спонсируемую государством допинговую программу, в которой приняли участие более 1000 спортсменов. WADA, которое контролируется МОК посредством соглашения с государственными органами, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные с подробным описанием масштабов применения допинга в России.

А «суд» CAS, который является подразделением МОК (его президентом является вице-президент МОК), неоднократно выступал на стороне России – сначала в отмене санкций в отношении российских спортсменов, а затем в смягчении последующих санкций для России и РУСАДА. Кто из этого парада актеров представляет интересы меня и моих товарищей по команде, а также интересы более широкого спортивного сообщества?

Ситуация, в которой мы оказались на Играх в Пекине, и тот болезненный процесс, который мы пережили после этого, являются прямым результатом решений, принятых МОК, WADA и CAS. Мировые спортивные руководители разрешили российским спортсменам участвовать в последних четырех Олимпийских играх, включая Пекин, несмотря на спонсируемую государством программу допинга.

Широко известно, что эта программа испортила несколько Олимпийских игр и обманула тысячи спортсменов. Кроме того, российское правительство препятствует осуществлению правосудия, манипулируя информацией, уничтожая данные лаборатории. И тем не менее, сборную России не исключили ни из одной Олимпиады.

Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в Пекине, если бы МОК, ВАДА и CAS выполнили свою работу и запретили России участвовать в мировом спорте. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия так и не получила стимула к реформам. Затраты несут спортсмены как внутри России, так и за ее пределами», – говорится в заявлении Чжоу для Global Athletes.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?