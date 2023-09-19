Галлямов о паре с Мишиной: «Получается, мы самые титулованные в сборной из тех, кто начинает сезон. Но ветеранами себя точно не ощущаем»

Александр Галлямов объяснил, почему не считает себя ветераном среди фигуристов.

24-летний Галлямов – чемпион мира и Европы в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.

– В вашей группе вы самые опытные и титулованные спортсмены. Каково это ощущать себя в таком статусе?

Галлямов: Да и не только в нашей группе. Получается, что мы самые титулованные спортсмены в сборной из тех, кто начинает этот сезон.

Мишина: Наверное, не в этом дело. Получилось так, что до Олимпиады о нас говорили как о юной, подающей надежды паре, и мы стремились за старшими фигуристами. А сейчас мы резко стали взрослыми, и промежуточного этапа от начинающих, молодых до самых титулованных будто и не было, ха-ха.

Галлямов: Нас все уже называют опытными и матерыми, что так и есть.

Мишина: По телевизору в комментариях даже говорят как о ветеранах.

Галлямов: А ведь наш первый взрослый чемпионат России был в олимпийский сезон 2017/2018. Тогда выступали Тарасова – Морозов, Столбова – Климов, Забияко – Энберт, Астахова – Рогонов, другие взрослые пары. А мы были самыми молодыми – мне 18, Насте 16.

–Такие перемены придают уверенности?

Галлямов: Уверенность мы можем искать и находить в другом. Просто я сейчас задумался, как быстро в спорте течет время, минуты, дни, события спрессованы. Прошел всего один олимпийский цикл и наш статус изменился, началась совсем другая жизнь. Но ветеранами мы себя точно не ощущаем. По-прежнему, молоды и полны сил.

Мишина: Раньше мы боролись за внимание – за внимание зрителей, судей, тренеров. А сейчас у нас это появилось. Мы к этому шли, и терять этого не хочется. Когда мы начали выигрывать, то чувствовали гордость за то, что входим в основной состав, что мы верхушка сборной. И это то, за что стоит бороться. Приятно чувствовать, что ты представляешь сборную страны и можешь гордиться тем, что ты делаешь.