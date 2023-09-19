Галлямов о паре с Мишиной: «Получается, мы самые титулованные в сборной из тех, кто начинает сезон. Но ветеранами себя точно не ощущаем»

Теги сборная России Олимпийская сборная России чемпионат России Александр Энберт Олимпиада-2022 пары Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Евгения Тарасова Владимир Морозов Наталья Забияко Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов объяснил, почему не считает себя ветераном среди фигуристов.

24-летний Галлямов – чемпион мира и Европы в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.

– В вашей группе вы самые опытные и титулованные спортсмены. Каково это ощущать себя в таком статусе?

Галлямов: Да и не только в нашей группе. Получается, что мы самые титулованные спортсмены в сборной из тех, кто начинает этот сезон.

Мишина: Наверное, не в этом дело. Получилось так, что до Олимпиады о нас говорили как о юной, подающей надежды паре, и мы стремились за старшими фигуристами. А сейчас мы резко стали взрослыми, и промежуточного этапа от начинающих, молодых до самых титулованных будто и не было, ха-ха.

Галлямов: Нас все уже называют опытными и матерыми, что так и есть.

Мишина: По телевизору в комментариях даже говорят как о ветеранах.

Галлямов: А ведь наш первый взрослый чемпионат России был в олимпийский сезон 2017/2018. Тогда выступали Тарасова – Морозов, Столбова – Климов, Забияко – Энберт, Астахова – Рогонов, другие взрослые пары. А мы были самыми молодыми – мне 18, Насте 16.

–Такие перемены придают уверенности?

Галлямов: Уверенность мы можем искать и находить в другом. Просто я сейчас задумался, как быстро в спорте течет время, минуты, дни, события спрессованы. Прошел всего один олимпийский цикл и наш статус изменился, началась совсем другая жизнь. Но ветеранами мы себя точно не ощущаем. По-прежнему, молоды и полны сил.

Мишина: Раньше мы боролись за внимание – за внимание зрителей, судей, тренеров. А сейчас у нас это появилось. Мы к этому шли, и терять этого не хочется. Когда мы начали выигрывать, то чувствовали гордость за то, что входим в основной состав, что мы верхушка сборной. И это то, за что стоит бороться. Приятно чувствовать, что ты представляешь сборную страны и можешь гордиться тем, что ты делаешь.

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20 комментариев

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SALMON
Галлямову скромности не занимать
+22
-6
+16
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Katerina Sunny
Где представляют сборную страны? Сейчас на внутренних соревнованиях Мишина-Галлямов, Бойкова-Козловский равны. ЧР покажет, кто сильнее в этом сезоне, но на этом всё.
+14
-3
+11
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Allbee
Чем больше говорит Галямов, тем меньше мне нравится пара
+10
0
+10
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ретроградный меркурий
Очень много самодовольства и самолюбования. А это враг любого спортсмена. Особенно после проигранного конкурентам сезона 22/23 и контрольных прокатов, где БК выглядели на порядок лучше и показали, что готовы повторить. МиГам скромнее надо быть. Вспомните рецепт успеха Тутберидзе: "сошёл с пьедестала - ты никто"
+16
-7
+9
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round15
Честно, не очень приятное впечатление от интервью. У ребят слишком много самомнения, которое, видимо, с годами и опытом возросло слишком высоко. Теперь понимаю лучше отъезд БК.
+13
-4
+9
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garovatat
Офигительный чсвшник этот розовощекий юноша, не перестаю ему поражаться. Ну ничего, жизнь долгая, спесь облетит со временем. Наверное))
+12
-4
+8
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sniper74
А проги выигрышнее снова у БК. Поставила бы на то, что грядущий сезон за ними )
+11
-5
+6
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Док Аксель
Мериться титулами будет по завершении спортивной карьеры. А сейчас надо больше тренироваться и готовиться к новому сезону и меньше включать на публике самолюбование.
+5
0
+5
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Anneta28
Галлямов короной потолок ещё не задевает, интересно?
+4
0
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Tata777
нравились мне сначала ..теперь нет..бк тож не нравятся ...буду болеть за куко
+4
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Лиана
Скромный автор, решил не называть их олимпийскими чемпионами, если бы речь шла о кондратюке и конечно о камиле, то приставка Олимпийский чемпион обязателен
+5
-1
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Katerina Sunny
Ответ floret
Понятно, что вам нравятся БК и укусить МГ под каждой выдержкой из интервью, ваш долг. Не старайтесь, у этих ребят крепкие нервы и победный характер когда надо. А дома пусть БК повыигрывают, не жалко.
А у Мишиной-Галлямова есть вариант выигрывать в этом сезоне не дома?
+3
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ретроградный меркурий
Ответ floret
Понятно, что вам нравятся БК и укусить МГ под каждой выдержкой из интервью, ваш долг. Не старайтесь, у этих ребят крепкие нервы и победный характер когда надо. А дома пусть БК повыигрывают, не жалко.
Все наоборот - мне не нравятся БК и я болею за МиГов. Именно поэтому советую им быть скромнее и не почивать на лаврах
+2
0
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22somebody22
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Ответ round15
Честно, не очень приятное впечатление от интервью. У ребят слишком много самомнения, которое, видимо, с годами и опытом возросло слишком высоко. Теперь понимаю лучше отъезд БК.
+💯
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floret
Ответ round15
Честно, не очень приятное впечатление от интервью. У ребят слишком много самомнения, которое, видимо, с годами и опытом возросло слишком высоко. Теперь понимаю лучше отъезд БК.
МГ у ТМ долго находились в тени, она больше старалась для БК. А выигрывать стали МГ, даже с худшими прогами. Ребята повзрослели и имеют право так говорить, они Чемпионы.
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floret
Ответ sniper74
А проги выигрышнее снова у БК. Поставила бы на то, что грядущий сезон за ними )
По программам судите? А выиграет тот , кто исполнит чисто усложнённый вариант и у кого крепче нервы.
+2
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Дружба11
Да,самые титулованные, но уже не самые сильные и не лидеры,а одни из лидеров.
На контрольных прокатах БК выступили почти филигранно, с яркими прогами,с новой хорео в плане поддержек,поз и т.д. (Спасибо Анжелике Крыловой-ее вклад в хорео я сразу отметил), да с прогами Тамары Николаевны Москвиной и ее команды-но выступили они намного ярче Мишек, да и прошлый сезон для Мишек не был удачным-лидерами были строптивцы БК.
Пока не было борьбы штабов-Дима и Саша действительно сейчас катают на багаже Тамары Николаевны Москвиной, меня повеселило девять тренеров за их спиной в новом штабе-выглядит как сюр на прокатах)))-ведь до них постаралась волшебница Москвина,да и БК лидеры прошлого сезона в силу собственного титанического труда.
Жаль,что ребятам пришлось уйти из штаба, но они ушли с чистым хвостом и поддержав Тамару Николаевну Москвину на днях-Дима предстал для меня еще и настоящим Человечным человеком,когда на нее пожилого и легендарного тренера спустили всех собак-он поняв ситуацию -наговорил кучу теплых слов Тамаре Николаевне - в отличии от ее смотревших в рот в борьбе за внимание спортсменов.Был момент истины для Тамары Николаевны он наступил лишь после ухода БК, но наступил-к ней в поддержку пришел ее строптивый Дима Козловский,а не Миги,которые поддержали обратную сторону.
Очень причудливо раскладывается колода,очень.
Поэтому я бы не торопился с саморекламой со стороны Мигов.
+3
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floret
Ответ SALMON
Галлямову скромности не занимать
Все правильно сказал, они сейчас в сборной самые титулованные, имеет право.
+5
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