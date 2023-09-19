Галлямов о паре с Мишиной: «Получается, мы самые титулованные в сборной из тех, кто начинает сезон. Но ветеранами себя точно не ощущаем»
Александр Галлямов объяснил, почему не считает себя ветераном среди фигуристов.
24-летний Галлямов – чемпион мира и Европы в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.
– В вашей группе вы самые опытные и титулованные спортсмены. Каково это ощущать себя в таком статусе?
Галлямов: Да и не только в нашей группе. Получается, что мы самые титулованные спортсмены в сборной из тех, кто начинает этот сезон.
Мишина: Наверное, не в этом дело. Получилось так, что до Олимпиады о нас говорили как о юной, подающей надежды паре, и мы стремились за старшими фигуристами. А сейчас мы резко стали взрослыми, и промежуточного этапа от начинающих, молодых до самых титулованных будто и не было, ха-ха.
Галлямов: Нас все уже называют опытными и матерыми, что так и есть.
Мишина: По телевизору в комментариях даже говорят как о ветеранах.
Галлямов: А ведь наш первый взрослый чемпионат России был в олимпийский сезон 2017/2018. Тогда выступали Тарасова – Морозов, Столбова – Климов, Забияко – Энберт, Астахова – Рогонов, другие взрослые пары. А мы были самыми молодыми – мне 18, Насте 16.
–Такие перемены придают уверенности?
Галлямов: Уверенность мы можем искать и находить в другом. Просто я сейчас задумался, как быстро в спорте течет время, минуты, дни, события спрессованы. Прошел всего один олимпийский цикл и наш статус изменился, началась совсем другая жизнь. Но ветеранами мы себя точно не ощущаем. По-прежнему, молоды и полны сил.
Мишина: Раньше мы боролись за внимание – за внимание зрителей, судей, тренеров. А сейчас у нас это появилось. Мы к этому шли, и терять этого не хочется. Когда мы начали выигрывать, то чувствовали гордость за то, что входим в основной состав, что мы верхушка сборной. И это то, за что стоит бороться. Приятно чувствовать, что ты представляешь сборную страны и можешь гордиться тем, что ты делаешь.
На контрольных прокатах БК выступили почти филигранно, с яркими прогами,с новой хорео в плане поддержек,поз и т.д. (Спасибо Анжелике Крыловой-ее вклад в хорео я сразу отметил), да с прогами Тамары Николаевны Москвиной и ее команды-но выступили они намного ярче Мишек, да и прошлый сезон для Мишек не был удачным-лидерами были строптивцы БК.
Пока не было борьбы штабов-Дима и Саша действительно сейчас катают на багаже Тамары Николаевны Москвиной, меня повеселило девять тренеров за их спиной в новом штабе-выглядит как сюр на прокатах)))-ведь до них постаралась волшебница Москвина,да и БК лидеры прошлого сезона в силу собственного титанического труда.
Жаль,что ребятам пришлось уйти из штаба, но они ушли с чистым хвостом и поддержав Тамару Николаевну Москвину на днях-Дима предстал для меня еще и настоящим Человечным человеком,когда на нее пожилого и легендарного тренера спустили всех собак-он поняв ситуацию -наговорил кучу теплых слов Тамаре Николаевне - в отличии от ее смотревших в рот в борьбе за внимание спортсменов.Был момент истины для Тамары Николаевны он наступил лишь после ухода БК, но наступил-к ней в поддержку пришел ее строптивый Дима Козловский,а не Миги,которые поддержали обратную сторону.
Очень причудливо раскладывается колода,очень.
Поэтому я бы не торопился с саморекламой со стороны Мигов.