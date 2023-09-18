Александр Галлямов: «Мы очень скучали по атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов контрольные прокаты Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Галлямов после контрольных прокатов поблагодарил фанатов за поддержку.

16-17 сентября чемпионы мира в парном катании Галлямов и Анастасия Мишина выступили с короткой и произвольной программами в Москве.

«Просто хочу сказать вам СПАСИБО 🥰 Мы очень скучали по этой атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой🙏🏼

У нас Омск и Казань. Скоро снова увидимся 😌», – написал Галлямов в соцсетях.

В Омске и Казани пройдут этапы серии Гран-при России-2023/24.

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2 комментария

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Katerina Sunny
Значит Бойкова-Козловский будут точно не в Омске и Казани.
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+2
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Лиана
Ответ Katerina Sunny
Значит Бойкова-Козловский будут точно не в Омске и Казани.
Конечно если есть Москва то они будут там, им надо выбрать первые этапы
0
0
0
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