Александр Галлямов: «Мы очень скучали по атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой»
Александр Галлямов после контрольных прокатов поблагодарил фанатов за поддержку.
16-17 сентября чемпионы мира в парном катании Галлямов и Анастасия Мишина выступили с короткой и произвольной программами в Москве.
«Просто хочу сказать вам СПАСИБО 🥰 Мы очень скучали по этой атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой🙏🏼
У нас Омск и Казань. Скоро снова увидимся 😌», – написал Галлямов в соцсетях.
В Омске и Казани пройдут этапы серии Гран-при России-2023/24.
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