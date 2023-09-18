Александр Галлямов: «Мы очень скучали по атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой»

Александр Галлямов после контрольных прокатов поблагодарил фанатов за поддержку.

16-17 сентября чемпионы мира в парном катании Галлямов и Анастасия Мишина выступили с короткой и произвольной программами в Москве.

«Просто хочу сказать вам СПАСИБО 🥰 Мы очень скучали по этой атмосфере, где можем наслаждаться вашими эмоциями и поддержкой🙏🏼

У нас Омск и Казань. Скоро снова увидимся 😌», – написал Галлямов в соцсетях.

В Омске и Казани пройдут этапы серии Гран-при России-2023/24.