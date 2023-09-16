Елена Вайцеховская: «Для меня главная интрига – в переключении фокуса Тутберидзе на парное катание. Сегмент женского одиночного начинает заметно проседать»
Елена Вайцеховская связала главную интригу сезона с Этери Тутберидзе в парах.
«Для меня эта интрига, пожалуй, впервые за много лет заключается не в одиночных видах катания и не в катастрофических пертурбациях, постигших российские танцы. А в достаточно очевидном переключении фокуса Этери Тутберидзе с одиночного катания на парное.
Сразу напрашивается вопрос: почему сейчас, а не два сезона назад, когда в группу именитого тренера перешли двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов? На мой взгляд, никакого серьезного переключения тогда не было.
Этери была в гораздо большей степени сосредоточена на том, чтобы подготовить к Играм в Пекине Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Сашу Трусову, а применительно к Тарасовой и Морозову главная задача заключалась в подведении пары, которую не нужно ничему учить, таким образом, чтобы в решающий момент количество ошибок в двух прокатах оказалось минимальным», – написала журналист Елена Вайцеховская в колонке на RT.
«Тутберидзе всегда умела относиться к любой ситуации предельно расчетливо и сейчас, как мне кажется, не может не понимать: сегмент женского одиночного катания начинает заметно проседать. Не потому, что кто-то где-то недоработал, а просто так сложились обстоятельства.
Будущее Камилы Валиевой в связи с допинговой олимпийской историей выглядит достаточно шатким, у Софьи Акатьевой и Аделии Петросян накапливаются травмы, к тому же ни та ни другая не имеют сколь-нибудь значимых спортивных заслуг.
Кто бы из более юных спортсменок ни пришел им на смену, это будут всего лишь очередные девочки, прыгающие четверные. На фоне грандиозного, щедро увешанного разнообразными титулами и достижениями поколения Щербаковой, Косторной, Трусовой и той же Валиевой подобным сейчас никого уже не удивишь.
Самое печальное, что обстоятельства, на которые никто из российских фигуристов не в силах повлиять, играют против: девичьи карьеры по-прежнему остаются слишком непродолжительными, ресурс исчерпывается быстро, соответственно, шанс успеть что-то выиграть после того, как с России будут сняты санкции, маловероятен, чтобы не сказать призрачен», – добавила Вайцеховская.
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Какими титулами и достижениями будут увешаны девочки, если их элементарно нет на международных соревнованиях?
Мужчины когда 4е запрыгали? Сколько лет прошло после первой официальной попытки трикселя у мужчин и исполнения квакселя Малининым? Почему мужчины не проседают за несколько десятков лет прыгая одно и тоже, а вот именно женское ФК за 5 лет научившись всем четверным проседает.
Каждое поколение учениц ЭТ--всё более технически подковано, и при этом в артистизме не теряют, развиваются гармонично, сбалансировано. В некоторых других штабах тоже начинают растить гармоничных фигуристок (прежде всего Триумф). Вот как проседаем, оказывается)))!
Кстати, а куда же делись фигуристки, которых та же Вайц неоднократно "сватала" в соперницы ЭТ? Имею в виду Гномов Плюха. Или что,--уже не котируются они у Вайц?)))
"Спад" в женской одиночке заключается только в том, что революционное поколение ТЩК ушло, а новые герои не в состоянии показать прорыва такого же масштаба, при том, что сложность программ ничем не уступает, и даже в массе превосходит то, что катали ТЩК. Да, в ближайшие годы мы врядли увидим еще одну фигуристку с пятиквадкой или, тем более, с четверным акселем, но это нормально, люди с подобными талантами огромная редкость, и рассчитывать на подобные прорывы наивно.
Ну и это не вспоминая о том, что Тутберидзе кропотливо растит талантливейших мальчиков.
Вайцеховская, как обычно, свои хотелки объявляет реальностью.