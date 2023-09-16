Елена Вайцеховская: «Для меня главная интрига – в переключении фокуса Тутберидзе на парное катание. Сегмент женского одиночного начинает заметно проседать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Олимпийская сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 пары мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Вайцеховская связала главную интригу сезона с Этери Тутберидзе в парах.

«Для меня эта интрига, пожалуй, впервые за много лет заключается не в одиночных видах катания и не в катастрофических пертурбациях, постигших российские танцы. А в достаточно очевидном переключении фокуса Этери Тутберидзе с одиночного катания на парное.

Сразу напрашивается вопрос: почему сейчас, а не два сезона назад, когда в группу именитого тренера перешли двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов? На мой взгляд, никакого серьезного переключения тогда не было.

Этери была в гораздо большей степени сосредоточена на том, чтобы подготовить к Играм в Пекине Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Сашу Трусову, а применительно к Тарасовой и Морозову главная задача заключалась в подведении пары, которую не нужно ничему учить, таким образом, чтобы в решающий момент количество ошибок в двух прокатах оказалось минимальным», – написала журналист Елена Вайцеховская в колонке на RT.

«Тутберидзе всегда умела относиться к любой ситуации предельно расчетливо и сейчас, как мне кажется, не может не понимать: сегмент женского одиночного катания начинает заметно проседать. Не потому, что кто-то где-то недоработал, а просто так сложились обстоятельства.

Будущее Камилы Валиевой в связи с допинговой олимпийской историей выглядит достаточно шатким, у Софьи Акатьевой и Аделии Петросян накапливаются травмы, к тому же ни та ни другая не имеют сколь-нибудь значимых спортивных заслуг.

Кто бы из более юных спортсменок ни пришел им на смену, это будут всего лишь очередные девочки, прыгающие четверные. На фоне грандиозного, щедро увешанного разнообразными титулами и достижениями поколения Щербаковой, Косторной, Трусовой и той же Валиевой подобным сейчас никого уже не удивишь.

Самое печальное, что обстоятельства, на которые никто из российских фигуристов не в силах повлиять, играют против: девичьи карьеры по-прежнему остаются слишком непродолжительными, ресурс исчерпывается быстро, соответственно, шанс успеть что-то выиграть после того, как с России будут сняты санкции, маловероятен, чтобы не сказать призрачен», – добавила Вайцеховская.

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38 комментариев

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Elena Savanuk
Все, что происходит в группе ЭТ всегда вызывало и продолжает вызывать нездоровый интерес у Вайц...
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Mion
Женская одиночка на просадке, ага. При этом пусти нас сейчас на ГС, единственные стопроцентные квоты и медали будут именно там. Л - логика
+19
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garovatat
Фокус с одиночного никто не переключал, Вайц не мечтай. ТШТ расширяет границы деятельности и перспективу влияния, это нормально для талантливых профи такого уровня. Этери еще у урганта говорила что ей интересно парное, в котором она видит некоторый застой. Колаба со Слюсаренко, Тихоновым, Траней, новый прекрасный дворец спорта, все благоволит развитию этого направления. Но не за счет одиночного конечно) В нем ЭГ королева навсегда, как бы многим не хотелось иного.
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Anisu
Вайцеховская, когда говорит о Тутберидзе теряет связь с реальностью. Какие достижения и титулы могут иметь Акатьева и Петросян, если их никуда не пускают?
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Док Аксель
Чего только не придёт в голову лишь бы набросить на ТШТ не считаясь с фактурой. Надо штабу ещё и танцами заняться, чтобы Вайц новую конспирологию выстроила и приступила к приседаниям и водным процедурам..
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Zbra
Ответ umma
Очень интересно посмотреть на БК в новом штабе !!! Хотя я не очень понимаю почему оставили программы которые им поставили в штабе от которого они ушли ,но все равно интересно..Понятно ,что с ними в основном работали Слюсаренко, Траньков и Тихонов наверное ,но и думаю тшт тоже внесли свое ...Вообщем очень интересно будет посмотреть 😊
А почему вас это так удивляет (я про оставленные программы)? Ребятам их ставила Анжелика Крылова, видимо, программы хорошие, штаб Москвиной не против этого, так чего бы и не оставить?
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QueenAmidala
Соня ЧР, но для Вайц не имеет значимых заслуг, лол.
Какими титулами и достижениями будут увешаны девочки, если их элементарно нет на международных соревнованиях?
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nina1212
Вайц уже копит желчь, чтобы изливать теперь и на парное
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Ostinato
А как себе Вайц представляет развитие женского ФК? Вот запрыгали девочки стабильно у Тутберидзе 5 лет назад (5, Карл!!!) четверные. И за 5 лет они уже ДОЛЖНЫ снова удивлять? Типа это "очередные девочки", будьте любезны опять на новый уровень выводите женское ФК, желательно каждые 4 года. Не застой это начать прыгать пятерные раньше мужчин? И ведь даже в этом случае Вайц будет недовольна.
Мужчины когда 4е запрыгали? Сколько лет прошло после первой официальной попытки трикселя у мужчин и исполнения квакселя Малининым? Почему мужчины не проседают за несколько десятков лет прыгая одно и тоже, а вот именно женское ФК за 5 лет научившись всем четверным проседает.
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juliamart
Вайцеховская всё выдаёт свои мечты за реальность. Где ЖО начало проседать? Также, три талантливые девочки претендуют на золото, также Туктик рядом пасётся, ну и остальные девочки на европе запросто займут весь пьедестал.. Ничего интереснее ЖО пока нет у нас. У мальчиков не тот уровень, как не крути.
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N-fox
"Такую личную неприязнь испытываю, даже кушать не могу"(с) Бедная Елена Сергеевна, без (набросов на) ТШТжить не может
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Anna
Сезон покажет просело женское одиночное или нет, сложно их обвинять в том, что они не хотят убиваться о 100500 квадов ради внутренних стартов. Каори 200 спокойненько набирает и этого хватает для победы, а потом будут говорить: "вон посмотрите у них длинные карьеры, не то что.. "
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Lelena
Ответ Mion
Женская одиночка на просадке, ага. При этом пусти нас сейчас на ГС, единственные стопроцентные квоты и медали будут именно там. Л - логика
Стопроцентные квоты будут в парном катании.
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Алёна Вода
Впечатление, что кто-то когда-то забыл налить в бассейн воды... Что за чушь несёт эта Вайц? ЖО у нас проседает?
Каждое поколение учениц ЭТ--всё более технически подковано, и при этом в артистизме не теряют, развиваются гармонично, сбалансировано. В некоторых других штабах тоже начинают растить гармоничных фигуристок (прежде всего Триумф). Вот как проседаем, оказывается)))!
Кстати, а куда же делись фигуристки, которых та же Вайц неоднократно "сватала" в соперницы ЭТ? Имею в виду Гномов Плюха. Или что,--уже не котируются они у Вайц?)))
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Grads
Вообще-то кроме Этери есть и другие тренеры.
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Алё? Алёна
Ничего там в жо не начало проседать, просто благодаря Этери другие тренеры зашевелились и начали пытаться создавать конкуренцию. Именно поэтому на пьедестале теперь стоят и другие участницы. Этери молодец, она развивается в отдичии от Вацеховской, та все продолжает в одну сторону накидывать.
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Irina Kistler
Очередная грязная статья, надуманные интриги и противостояния, надо с утра прыгнуть в воду, чтобы очиститься😩
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Voronok
Опять Вайц набрасывает на девочек ТШТ, типа уже не то, не запоминаются и всякая чушь и одновременно заранее возлагает на Этери груз ответственности за парное, чтобы даже при малейшей неудаче тут же набросить, мол, не шмогла))
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Лиана
Кто о чем, а вайц этери не дает покоя, какие фразы заумные, Жо просядет, у вайц ум давно просел
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Delirium
Ага, Этери так переключилась, что никакой перспективной молодежи в парах у нее пока не заметно, БК катают программы предыдущей тренерской группы. Ну и в целом, с парниками у нее в основном работают специалисты как раз по парам.

"Спад" в женской одиночке заключается только в том, что революционное поколение ТЩК ушло, а новые герои не в состоянии показать прорыва такого же масштаба, при том, что сложность программ ничем не уступает, и даже в массе превосходит то, что катали ТЩК. Да, в ближайшие годы мы врядли увидим еще одну фигуристку с пятиквадкой или, тем более, с четверным акселем, но это нормально, люди с подобными талантами огромная редкость, и рассчитывать на подобные прорывы наивно.

Ну и это не вспоминая о том, что Тутберидзе кропотливо растит талантливейших мальчиков.

Вайцеховская, как обычно, свои хотелки объявляет реальностью.
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olvl
Не вижу никакого "проседания". Прекрасных девочек даже больше, и почти все стремятся к исполнению ультра-си, к улучшению других аспектов ФК. И тут ТШТ как и прежде впереди планеты всей.
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Алё? Алёна
Елена Сергеевна! Создайте интригу! Переключитесь на прыжки в воду!
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russalka
Ответ Алёна Вода
Имеют титулы, которые сложнее всего завоевать на данный момент. Акатьева--Чемпионка России, Петросян--победительница Финала ГПР, Валиева--Чемпионка России по прыжкам))). Эти титулы сейчас ценнее, чем ЧЕ, ЧМ
Не ценнее.
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oldparakhod
Ответ N-fox
"Такую личную неприязнь испытываю, даже кушать не могу"(с) Бедная Елена Сергеевна, без (набросов на) ТШТжить не может
Сегодня без обеда и ужина видимо...))
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Olga.t
Ответ umma
Я же не против ,скорее программы хорошие ,просто мне хотелось бы посмотреть на постановки именно нового штаба ..
Анжелика Крылова не работает ни в штабе Москвиной, ни в штабе Тутберидзе. Она в данном случае сторонний, свободный постановщик программы.
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