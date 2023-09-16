Елена Вайцеховская: «Для меня главная интрига – в переключении фокуса Тутберидзе на парное катание. Сегмент женского одиночного начинает заметно проседать»

Елена Вайцеховская связала главную интригу сезона с Этери Тутберидзе в парах.

«Для меня эта интрига, пожалуй, впервые за много лет заключается не в одиночных видах катания и не в катастрофических пертурбациях, постигших российские танцы. А в достаточно очевидном переключении фокуса Этери Тутберидзе с одиночного катания на парное.

Сразу напрашивается вопрос: почему сейчас, а не два сезона назад, когда в группу именитого тренера перешли двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов? На мой взгляд, никакого серьезного переключения тогда не было.

Этери была в гораздо большей степени сосредоточена на том, чтобы подготовить к Играм в Пекине Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Сашу Трусову, а применительно к Тарасовой и Морозову главная задача заключалась в подведении пары, которую не нужно ничему учить, таким образом, чтобы в решающий момент количество ошибок в двух прокатах оказалось минимальным», – написала журналист Елена Вайцеховская в колонке на RT.

«Тутберидзе всегда умела относиться к любой ситуации предельно расчетливо и сейчас, как мне кажется, не может не понимать: сегмент женского одиночного катания начинает заметно проседать. Не потому, что кто-то где-то недоработал, а просто так сложились обстоятельства.

Будущее Камилы Валиевой в связи с допинговой олимпийской историей выглядит достаточно шатким, у Софьи Акатьевой и Аделии Петросян накапливаются травмы, к тому же ни та ни другая не имеют сколь-нибудь значимых спортивных заслуг.

Кто бы из более юных спортсменок ни пришел им на смену, это будут всего лишь очередные девочки, прыгающие четверные. На фоне грандиозного, щедро увешанного разнообразными титулами и достижениями поколения Щербаковой, Косторной, Трусовой и той же Валиевой подобным сейчас никого уже не удивишь.

Самое печальное, что обстоятельства, на которые никто из российских фигуристов не в силах повлиять, играют против: девичьи карьеры по-прежнему остаются слишком непродолжительными, ресурс исчерпывается быстро, соответственно, шанс успеть что-то выиграть после того, как с России будут сняты санкции, маловероятен, чтобы не сказать призрачен», – добавила Вайцеховская.

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