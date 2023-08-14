«Будет очень сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной». Энберт о конкуренции в парах
Александр Энберт предрек конкуренцию между штабами Москвиной и Тутберидзе.
В частности, Энберт высказался о чемпионах России и Европы в парном катании Александре Бойковой и Дмитрии Козловском, которые в это межсезонье перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
«Все-таки у Этери Георгиевны и ее штаба в парном катании была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов (Евгения Тарасова и Владимир Морозов – Sports.ru). Исходя из этого, можно ожидать, что Бойкова и Козловский привнесут в свое катание что-то новое и смогут бороться за лидерские позиции.
Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, – это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов. Так что борьба будет очень сложной – и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Еще подрастают молодые пары. Нина Михайловна Мозер может включиться в ближайшие сезоны со своими спортсменами. Мы постоянно видим, как одиночники и одиночницы с набором всех тройных и чуть ли не четверных прыжков переходят в парное катание, так что контент будет усложняться. Парное катание будет становиться интереснее.
То, что сейчас есть несколько тренерских штабов, которые занимаются парным, добавит и конкуренции, и интереса, и зрелищности. Так что не знаю, кто станет лидером, но смотреть будет точно интересно. Возвращаясь к Бойковой и Козловскому: я думаю, что они найдут для себя что-то новое и мы увидим немного другую пару. Так что будем следить», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019.
Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?
Все это давно и всем понятно. Федра поставит на Этери...
Пока кроме самой Москвиной в ее тренерском штабе особых спецов не наблюдается по парникам.
Всегда и с самого начала за них болел.
Приоритет Мишек над Бэками для Тамары Николаевны сыграл в этом решающую роль,до сих пор считаю такой выбор Тамары Николаевны-унижающим для Бэк и абсурдный конкретно для нее-никогда бы в жизни не поменял таких строптивцев на уныло и смотрящее в рот-никогда.Интересно со сложными людьми,не простыми,глубокими,а не с теми кто занимается ВЕЧНЫМ соглашательством.Как можно было таких интереснейших Бэк ставить ниже примитивных МИшек.не понятно.
У тамары Николаевны всегда были топовые пары, не глупые, интересные и тут такое прямо поклонение а,ля краснощеким пионерам.Удивительно.
Кстати опять посмотрел на их показательные в костюмах -несколько дней назад-опять полный провал у МИшек-иногда даже жалко их во что их рядят последние годы-костюмера явно надо гнать в зашей или идейного заказчика костюмов.