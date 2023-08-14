«Будет очень сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной». Энберт о конкуренции в парах

Александр Энберт предрек конкуренцию между штабами Москвиной и Тутберидзе.

В частности, Энберт высказался о чемпионах России и Европы в парном катании Александре Бойковой и Дмитрии Козловском, которые в это межсезонье перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Все-таки у Этери Георгиевны и ее штаба в парном катании была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов (Евгения Тарасова и Владимир Морозов – Sports.ru). Исходя из этого, можно ожидать, что Бойкова и Козловский привнесут в свое катание что-то новое и смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, – это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов. Так что борьба будет очень сложной – и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Еще подрастают молодые пары. Нина Михайловна Мозер может включиться в ближайшие сезоны со своими спортсменами. Мы постоянно видим, как одиночники и одиночницы с набором всех тройных и чуть ли не четверных прыжков переходят в парное катание, так что контент будет усложняться. Парное катание будет становиться интереснее.

То, что сейчас есть несколько тренерских штабов, которые занимаются парным, добавит и конкуренции, и интереса, и зрелищности. Так что не знаю, кто станет лидером, но смотреть будет точно интересно. Возвращаясь к Бойковой и Козловскому: я думаю, что они найдут для себя что-то новое и мы увидим немного другую пару. Так что будем следить», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019.

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?