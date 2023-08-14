«Будет очень сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной». Энберт о конкуренции в парах

Теги Тамара Москвина сборная России Олимпийская сборная России Александр Энберт Олимпиада-2022 пары Нина Мозер Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Энберт предрек конкуренцию между штабами Москвиной и Тутберидзе.

В частности, Энберт высказался о чемпионах России и Европы в парном катании Александре Бойковой и Дмитрии Козловском, которые в это межсезонье перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Все-таки у Этери Георгиевны и ее штаба в парном катании была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов (Евгения Тарасова и Владимир Морозов – Sports.ru). Исходя из этого, можно ожидать, что Бойкова и Козловский привнесут в свое катание что-то новое и смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, – это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов. Так что борьба будет очень сложной – и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Еще подрастают молодые пары. Нина Михайловна Мозер может включиться в ближайшие сезоны со своими спортсменами. Мы постоянно видим, как одиночники и одиночницы с набором всех тройных и чуть ли не четверных прыжков переходят в парное катание, так что контент будет усложняться. Парное катание будет становиться интереснее.

То, что сейчас есть несколько тренерских штабов, которые занимаются парным, добавит и конкуренции, и интереса, и зрелищности. Так что не знаю, кто станет лидером, но смотреть будет точно интересно. Возвращаясь к Бойковой и Козловскому: я думаю, что они найдут для себя что-то новое и мы увидим немного другую пару. Так что будем следить», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019.

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?

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21 комментарий

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Девушка Безимени
штатный прогнозист
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Varvarushka
Хорошо если будет борьба, а не просто грибованное лукошко от Тутберидзе
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MockingBird
"Еще подрастают молодые пары. Нина Михайловна Мозер может включиться в ближайшие сезоны со своими спортсменами" - ни слова про пары Слюсаренко и ХК Доброскокова, но как же не упомянуть про Мозер))
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Gemma157
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Ответ Syndycate
А в чем другое, если не смотреть через розовые фанатские очки?) БК захотели сменить ТШ и обстановку, и перешли, все ок, так же Трусова например, захотела сменить ТШ и тоже перешла. Но по словам хрустальных в первом случае это правильное решение, а во втором это предательство и нож в спину)
Они писали про Трусову, что она мол хотела быть главной ученицей в группе и ставили ей в упрек что она была в плохих отношениях с одногруппницами. Но про Бойкову и Козловского, которые враждуют с МиГами и ушли из общей с ними группы они умалчивают 😆
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Леди Брэкнелл
Москвина рано или поздно отойдет от дел, ясно, что федра решила начать концентрировать топов в Хрустальном. Главное чтобы судили честно и всех одинаково.
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gift...!
Прям новое.
Все это давно и всем понятно. Федра поставит на Этери...
Пока кроме самой Москвиной в ее тренерском штабе особых спецов не наблюдается по парникам.
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natali5228
Ответ Syndycate
Таких очень мало, и никто из штаба Москвиной не говорил про нож в спину, как этот танцор постоянно вещает из Хрустального, забыл его фамилию)
Железяка)
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Syndycate
Ответ nina1212
это смотря на что вы внимание обращаете. Про БК тоже пишут что предательство
Таких очень мало, и никто из штаба Москвиной не говорил про нож в спину, как этот танцор постоянно вещает из Хрустального, забыл его фамилию)
+3
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nina1212
Ответ Syndycate
А в чем другое, если не смотреть через розовые фанатские очки?) БК захотели сменить ТШ и обстановку, и перешли, все ок, так же Трусова например, захотела сменить ТШ и тоже перешла. Но по словам хрустальных в первом случае это правильное решение, а во втором это предательство и нож в спину)
это смотря на что вы внимание обращаете. Про БК тоже пишут что предательство
+5
-3
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Tatiana Klm
Ответ Syndycate
А помните сколько грязи и недовольства было от хрустальных в адрес Плющенко?) А сейчас это другое🤣
Это и правда другое, если не ерничать.
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Defender64
Да та же борьба между БК и МГ. Вот только в прошлом сезоне мы это уже видели - и неожиданно у МГ куда-то делось преимущество, которое они имели на международном уровне. Что лишний раз говорит о том, что борьба здесь и там всё же отличается. Так что важна не борьба сама по себе, а смогут ли пары показать рост относительно себя самих - пойдёт ли 3Л у МГ, попытаются ли что-то четверное БК.
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Syndycate
Ответ Tatiana Klm
Это и правда другое, если не ерничать.
А в чем другое, если не смотреть через розовые фанатские очки?) БК захотели сменить ТШ и обстановку, и перешли, все ок, так же Трусова например, захотела сменить ТШ и тоже перешла. Но по словам хрустальных в первом случае это правильное решение, а во втором это предательство и нож в спину)
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Дружба11
Для меня переход Бэк был болезненный, вовсе не из-за Этери,а из-за того,что я прекрасно понимаю цену решений, когда Ребятам пришлось принимать действительное тяжелое для них решение,потому что Москвину они конечно и любили и боготворили где-то и как они справятся с собой меня тоже волнует.
Всегда и с самого начала за них болел.
Приоритет Мишек над Бэками для Тамары Николаевны сыграл в этом решающую роль,до сих пор считаю такой выбор Тамары Николаевны-унижающим для Бэк и абсурдный конкретно для нее-никогда бы в жизни не поменял таких строптивцев на уныло и смотрящее в рот-никогда.Интересно со сложными людьми,не простыми,глубокими,а не с теми кто занимается ВЕЧНЫМ соглашательством.Как можно было таких интереснейших Бэк ставить ниже примитивных МИшек.не понятно.
У тамары Николаевны всегда были топовые пары, не глупые, интересные и тут такое прямо поклонение а,ля краснощеким пионерам.Удивительно.
Кстати опять посмотрел на их показательные в костюмах -несколько дней назад-опять полный провал у МИшек-иногда даже жалко их во что их рядят последние годы-костюмера явно надо гнать в зашей или идейного заказчика костюмов.
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Gemma157
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Тутберидзе (которая если верить ее фанатам спортсменов не переманивает, а берет их из третьей десятки и делает из них чемпионов) будет соперничать с Москвиной ее же парой. Кстати сказать, готовой парой, имеющей значительные титулы
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Syndycate
Ответ natali5228
Железяка)
Да он)
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natali5228
Ответ Леди Брэкнелл
Москвина рано или поздно отойдет от дел, ясно, что федра решила начать концентрировать топов в Хрустальном. Главное чтобы судили честно и всех одинаково.
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Леди Брэкнелл
Ответ natali5228
Комментарий удален модератором
Видимо приняли решение пока нет международных соревнований сконцентрировать все в Хрустальном потихоньку. Оценками загонять туда лучших, остальных использовать как статистов. А когда международку откроют, то на ГС попасть можно будет только через Хрусталь. Такое есть и в других видах спорта, наверное это нормально. Но зрительский интерес останется только на уровне ГС. А кому какое дело до зрительского интереса например в ХГ или СП? Никакого, главное медали и финансы. Жаль, было бы круто иметь и внутреннюю конкуренцию.
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Oleandra
Ответ Syndycate
А в чем другое, если не смотреть через розовые фанатские очки?) БК захотели сменить ТШ и обстановку, и перешли, все ок, так же Трусова например, захотела сменить ТШ и тоже перешла. Но по словам хрустальных в первом случае это правильное решение, а во втором это предательство и нож в спину)
потому что тогда не лично Трусова перешла в АП, а сбежал Розанов с кучей учеников и самой Трусовой.. ещё и музыку РиДж прихватил с собой.. хотел кстати и Акатьеву с Петросян увести, уговаривал их.. вот это предательство.
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Wintersun
Ответ Syndycate
А помните сколько грязи и недовольства было от хрустальных в адрес Плющенко?) А сейчас это другое🤣
А у Плюща нет что ли конкурентноспособной пары, вроде же тоже парников заводил? Не смог переманить никого стоящего? Мне кажется именно у пар в новом сезоне будет интереснее битва чем у одиночниц. Ох, не просёк фишку Рудковский
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