Галлямов о прокатах: «Сами чувствовали, где нужно добавлять. Когда приедем в Петербург, займемся – времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов контрольные прокаты ледовые шоу Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили итоги контрольных прокатов.

Чемпионы мира в парном катании выступили с короткой программой под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена и произвольной под Love’s Dream Рика Уэйкмана.

Галлямов: Начало положено, начали очень успешно на сегодняшний день по нашей подготовке нынешний сезон. Конечно, когда катали программу, то сами чувствовали, где нужно реально добавлять, чтобы программа играла еще более красочно, и, когда приедем в Петербург, сразу же займемся, так как времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай.

Мишина: Прокаты называются контрольные, предсезонные, так что это именно контроль судьями, федерацией наших программ, элементов. Сюда приезжаешь, чтобы услышать ошибки, отзывы.

Выбирали такую версию вокала, которая редко звучала, чтобы было зрителю интереснее. Выбрали вокал с нежным голосом, чтобы ещё больше выразить эмоций в паре. В паре возможностей больше, чем в одиночном катании в плане выражения эмоций.

Галлямов: Сильно отличается программа от короткой? Там у нас мощные нарезки, мощное катание, чтобы показывать линии… Здесь, конечно, тоже, но здесь уже пластика, любовь – это абсолютно разные жанры.

11 комментариев

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tanya_1111
Всё, набежали агрессивные любители одного штаба ))
+10
-3
+7
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Маргарита В Сафронова
Очень красивая, кружевная ПП у МиГов. Заворожили, околдовали. Борьба с БК будет нешуточная!
+6
0
+6
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ekaterina_)))
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
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? Вам показалось.
+6
-2
+4
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galik55
Ответ Лиана
Надо добавлять причём везде, раньше выбросы были сильной стороной, теперь очень жесткое приземление где они теряют баллы, каскад не прочный, нет хотя бы, ритбергера
У них есть 3Л, прыгали
+4
0
+4
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galik55
Ответ Маргарита В Сафронова
Очень красивая, кружевная ПП у МиГов. Заворожили, околдовали. Борьба с БК будет нешуточная!
Тоже зацепили
+4
0
+4
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ekaterina_)))
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я сидела возле льда, простите, Галлямов к концу был уже на морально-волевых.
Я тоже на арене и сижу не высоко)
+5
-2
+3
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UserFreud
Борьба в сезоне между БК и МГ ожидается горячей. Удачи прекрасным парам :)
+1
0
+1
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