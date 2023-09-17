Галлямов о прокатах: «Сами чувствовали, где нужно добавлять. Когда приедем в Петербург, займемся – времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили итоги контрольных прокатов.

Чемпионы мира в парном катании выступили с короткой программой под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена и произвольной под Love’s Dream Рика Уэйкмана.

Галлямов: Начало положено, начали очень успешно на сегодняшний день по нашей подготовке нынешний сезон. Конечно, когда катали программу, то сами чувствовали, где нужно реально добавлять, чтобы программа играла еще более красочно, и, когда приедем в Петербург, сразу же займемся, так как времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай.

Мишина: Прокаты называются контрольные, предсезонные, так что это именно контроль судьями, федерацией наших программ, элементов. Сюда приезжаешь, чтобы услышать ошибки, отзывы.

Выбирали такую версию вокала, которая редко звучала, чтобы было зрителю интереснее. Выбрали вокал с нежным голосом, чтобы ещё больше выразить эмоций в паре. В паре возможностей больше, чем в одиночном катании в плане выражения эмоций.

Галлямов: Сильно отличается программа от короткой? Там у нас мощные нарезки, мощное катание, чтобы показывать линии… Здесь, конечно, тоже, но здесь уже пластика, любовь – это абсолютно разные жанры.