Александр Энберт: «Дебют Косторной и Куницы был прекрасным. Если они пойдут такими темпами, то скоро смогут составить конкуренцию нашим топовым парам»

Энберт считает, что Косторная и Куница смогут составить конкуренцию лучшим парам.

16-17 сентября Алена Косторная и Георгий Куница участвовали в контрольных прокатах в Москве. Они выступают в паре с начала года.

«Дебют Алены Косторной и Георгия Куницы был прекрасным. Мы видели прокат их короткой программы летом в соцсетях. С тех пор Алена очень сильно прибавила и Гоша, мне кажется, стал намного лучше кататься. Они прибавили в скорости, скатанности, у них красивые линии. Синергия Алены и Гоши работает, каждый из них прибавляет и берет друг от друга самое лучшее. Мне очень понравились их прокаты.

Безусловно, нужно учитывать, что Алена только недавно перешла в парной катание, поэтому работы у них еще очень много. Но дебют у них был очень хороший – программы прекрасные, отличные элементы. Если они такими темпами пойдут вперед, то скоро смогут составить конкуренцию нашим топовым парам.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, как всегда, прекрасны – чистое катание, мощное скоростное. Саша и Дима оставили программы, которые ставили у Тамары Николаевны Москвиной. Они много времени катались под ее руководством, поэтому почерк этого тренера в их катании просматривается.

В прошлом сезоне у Бойковой и Козловского были ошибки на выбросах, на прокатах их не случилось. Возможно, какая‑то стабильность пришла к ним после перехода в группу Этери Тутберидзе. Но думаю, что это надо смотреть в динамике на протяжении сезона. Один турнир – не показатель. Но Бойкова/Козловский были топовой парой, ей и остались, это хорошо, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.