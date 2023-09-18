Александр Энберт: «Дебют Косторной и Куницы был прекрасным. Если они пойдут такими темпами, то скоро смогут составить конкуренцию нашим топовым парам»

Теги Тамара Москвина сборная России Александр Энберт пары Этери Тутберидзе Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Алена Косторная Фигурное катание

Энберт считает, что Косторная и Куница смогут составить конкуренцию лучшим парам.

16-17 сентября Алена Косторная и Георгий Куница участвовали в контрольных прокатах в Москве. Они выступают в паре с начала года.

«Дебют Алены Косторной и Георгия Куницы был прекрасным. Мы видели прокат их короткой программы летом в соцсетях. С тех пор Алена очень сильно прибавила и Гоша, мне кажется, стал намного лучше кататься. Они прибавили в скорости, скатанности, у них красивые линии. Синергия Алены и Гоши работает, каждый из них прибавляет и берет друг от друга самое лучшее. Мне очень понравились их прокаты.

Безусловно, нужно учитывать, что Алена только недавно перешла в парной катание, поэтому работы у них еще очень много. Но дебют у них был очень хороший – программы прекрасные, отличные элементы. Если они такими темпами пойдут вперед, то скоро смогут составить конкуренцию нашим топовым парам.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, как всегда, прекрасны – чистое катание, мощное скоростное. Саша и Дима оставили программы, которые ставили у Тамары Николаевны Москвиной. Они много времени катались под ее руководством, поэтому почерк этого тренера в их катании просматривается.

В прошлом сезоне у Бойковой и Козловского были ошибки на выбросах, на прокатах их не случилось. Возможно, какая‑то стабильность пришла к ним после перехода в группу Этери Тутберидзе. Но думаю, что это надо смотреть в динамике на протяжении сезона. Один турнир – не показатель. Но Бойкова/Козловский были топовой парой, ей и остались, это хорошо, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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6 комментариев

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Meowow
Ну не прям скоро, но через годик потенциально очень сильными могут быть
+8
0
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imaxim
От Мишиной и Бойковой отстают года на 4
+7
-3
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Epicman
не, ну если летом только представили, а сейчас (начало осени) уже так сильно прибавили, то к зиме походу всех победят:0)
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-2
0
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Arraches
Зря уже который месяц все раздают авансы и создают медийность паре КК . Им предстоит долгая , кропотливая работа . Успех любит тишину .
+3
-3
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Ирина Валентиновна
Я ждала их дебюта с большим интересом. Да, впереди очень много работы.
Но есть момент, который, возможно, будет усложнять ребятам карьеру. Гоша мне показался не таким шкафистым, как наши топовые парники, Галлямов, ,Козловский, Морозов. Ему заметно тяжеловато было на парных элементах. И это при том, что Алена невысокая и компактная.
Может, я ошибаюсь, и это все пройдёт, когда окончательно скатаются.
Перспективы этой пары для меня фифти-фифти))) По разным причинам. Но очень хочется, чтобы все таки они добились успехов.
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