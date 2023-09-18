Татьяна Мишина о Гуменнике и Rammstein: «Я не понимаю эту историю с запретом. Получилось, что это чье-то мнение – и все сразу на это пошли»

Татьяна Мишина заявила, что не понимает ситуацию с запретом Rammstein.

Ранее фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Я не понимаю эту историю с запретом. Наверное, нужно было в большей степени обсудить со стороны федерации. Получилось, что это чье-то мнение – и все сразу на это пошли.

Тяжело обсуждать. Я не знаю развернуто всех деталей этой ситуации. Мне кажется, что действительно должно быть принято более коллегиальное решение по этому вопросу: можно или нельзя – как это интерпретировать?

А то, получается, готовил программу несколько месяцев, и вдруг попадаешь. Если нельзя, нужно было, наверное, раньше об этом сказать. Они же все прокаты и программы смотрят, приезжают специалисты по группам тренеров, фигуристы прокатывают номера и в Петербурге, везде.

Заранее как-то надо было – не в первый же раз прокатывают номера. Шла предварительная работа. Должна ли федерация в данной ситуации поддерживать спортсмена? Я не слышала, чтобы от федерации кто-либо хоть что-то сказал», – отметила тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?