Татьяна Мишина о Гуменнике и Rammstein: «Я не понимаю эту историю с запретом. Получилось, что это чье-то мнение – и все сразу на это пошли»

Теги сборная России ФФКР мужское катание Татьяна Мишина Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Мишина заявила, что не понимает ситуацию с запретом Rammstein.

Ранее фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Я не понимаю эту историю с запретом. Наверное, нужно было в большей степени обсудить со стороны федерации. Получилось, что это чье-то мнение – и все сразу на это пошли.

Тяжело обсуждать. Я не знаю развернуто всех деталей этой ситуации. Мне кажется, что действительно должно быть принято более коллегиальное решение по этому вопросу: можно или нельзя – как это интерпретировать?

А то, получается, готовил программу несколько месяцев, и вдруг попадаешь. Если нельзя, нужно было, наверное, раньше об этом сказать. Они же все прокаты и программы смотрят, приезжают специалисты по группам тренеров, фигуристы прокатывают номера и в Петербурге, везде.

Заранее как-то надо было – не в первый же раз прокатывают номера. Шла предварительная работа. Должна ли федерация в данной ситуации поддерживать спортсмена? Я не слышала, чтобы от федерации кто-либо хоть что-то сказал», – отметила тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tata777
ну так, тренеры , и решите это на своем уровне....куча чиновников над спортсменами , а по факту, никто ничего не знает
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
В том-то и дело, что ФФКР не запретила открыто, но и не поддержала в желании катать КП своего фигуриста.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Москвина должна была, вместе с Сехарулидзе, отстаивать. Но они предпочли прогнуться. Что поделать, время такое. Никто не хочет попасть под опалу.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Дружба11
Я Вам скажу что будет дальше, Дайнеко пошла на поводу у Гуменника по этой проге, потом сама лично приняла решение не катать, слила Москвину и устроила истерику при том что все в федерации знают проги после контрольных многие спортсмены меняли и раньше-так вот ей не простят этого скандала, потому что на этот раз она подставила федру при отсутствии вины федры, Гуменника она подставила по полной, а Гуменник очень хитросделанный парень-он уже все понял и уже сейчас с родителя будет искать замену Дайнеке-чтобы не пролететь со стартами-Гуменник уйдет-может к Этери,может к другому тренеру-но уйдет от дайнеки в этом сезоне.Так закончится весь этот скандал из-за петиных хотелок- с дайнекой Петр не останется.
ЕСЛИ Москвина действительно рекомендовала заменить программу- почему эта информация считается "сливом" и "подставой"?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
В общем пока получается, что Петя "наказан" исключительно по инициативе тренера. Ни одна из высших инстанций запрет не подтвердила и даже "рекомендаций" не выдала.
То есть- можно возвращать программу в сезон?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Что не понятно Москвина запретила тренеру Гуменюка вот и все. Ее попросил наш новый начальник, хотели все по тихому но не вышло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здравый@смысл@
Ответ Anneta28
Москвина должна была, вместе с Сехарулидзе, отстаивать. Но они предпочли прогнуться. Что поделать, время такое. Никто не хочет попасть под опалу.
Вы абсолютно правы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tata777
Ответ Katerina Sunny
В том-то и дело, что ФФКР не запретила открыто, но и не поддержала в желании катать КП своего фигуриста.
ага за 4 месяца никто ничего не знал....спецы только зрело женское обсуждать и граммы на ногах фигуристов вешать...где их все советы и прочее? если бы сразу сформировали стоп лист никакой тренер бы не позволил готовить прогу ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Ir_rish
Xммм... а в чем должна была бы заключаться "поддержка"? Изначально музыка была утверждена. ЕСЛИ БЫ возникли вопросы по ходу проката- их бы и обсуждали.
Как минимум не называть это ерундой, а прямо сказать, что не будет никаких проблем, если Пётр будет катать свою КП.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Дружба11
Я Вам скажу что будет дальше, Дайнеко пошла на поводу у Гуменника по этой проге, потом сама лично приняла решение не катать, слила Москвину и устроила истерику при том что все в федерации знают проги после контрольных многие спортсмены меняли и раньше-так вот ей не простят этого скандала, потому что на этот раз она подставила федру при отсутствии вины федры, Гуменника она подставила по полной, а Гуменник очень хитросделанный парень-он уже все понял и уже сейчас с родителя будет искать замену Дайнеке-чтобы не пролететь со стартами-Гуменник уйдет-может к Этери,может к другому тренеру-но уйдет от дайнеки в этом сезоне.Так закончится весь этот скандал из-за петиных хотелок- с дайнекой Петр не останется.
Не вижу смысла крутить хрустальный шар и предсказывать будущее.
Поживем- увидим, что будет на самом деле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Ir_rish
В общем пока получается, что Петя "наказан" исключительно по инициативе тренера. Ни одна из высших инстанций запрет не подтвердила и даже "рекомендаций" не выдала. То есть- можно возвращать программу в сезон?
Нужно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ответ Дружба11
Я Вам скажу что будет дальше, Дайнеко пошла на поводу у Гуменника по этой проге, потом сама лично приняла решение не катать, слила Москвину и устроила истерику при том что все в федерации знают проги после контрольных многие спортсмены меняли и раньше-так вот ей не простят этого скандала, потому что на этот раз она подставила федру при отсутствии вины федры, Гуменника она подставила по полной, а Гуменник очень хитросделанный парень-он уже все понял и уже сейчас с родителя будет искать замену Дайнеке-чтобы не пролететь со стартами-Гуменник уйдет-может к Этери,может к другому тренеру-но уйдет от дайнеки в этом сезоне.Так закончится весь этот скандал из-за петиных хотелок- с дайнекой Петр не останется.
Сшила их Москвина и это очень не красиво, коньютуршица она знатная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий