Песков о ситуации с отменой программы Гуменника под Rammstein: «Не следим»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника.

Ранее спортсмену поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями от Федерации фигурного катания России.

«Нет. Не следим», – ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?