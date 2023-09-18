Песков о ситуации с отменой программы Гуменника под Rammstein: «Не следим»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Песков Петр Гуменник Фигурное катание

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника.

Ранее спортсмену поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями от Федерации фигурного катания России.

«Нет. Не следим», – ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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19 комментариев

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Aleksey Yashin
"Единственное за чем я слежу в фигурном катании - это чтобы жене вовремя грант выделяли" - добавил Песков
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Morrison91
Надо у Навки спрашивать было ;)
+26
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Montenegro Serbian
Не, ну завтра точно снег пойдёт: Песков чётко, прямо и без увиливаний ответил на вопрос.
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Katerina Sunny
Сейчас Навка озвучит, что там думают.
+10
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Viks
У Путина ещё не спросили?
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закрыт по беспределу
Нахрена его вообще спрашивать?
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Russ Ivan
Ему некогда, надо следить за правильным выделением грантов...
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Фут.Боль
Песков: Du, Du hast, Du hast mich....
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BarCa
Иногда такие курьезные вопросы им задают.
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Павел Мельников
Жена не знает, как правильно, муж не следит. Семейка.
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Silent2006
Никогда нельзя недооценивать предсказуемость тупизны (с).

А если серьезно, то всем запретителям предлагаю не останавливаться на полпути. Не кататься на автомобилях из недружественных стран, не кушать блюда, которые пришли к нам оттуда. Убрать из рациона картошку и кукурузу (приехали из Америки), да вообще всю растительную продукцию (иностранные сорта), выбросить европейскую мебель - в общем, жить под мостом и питаться святым духом. Ну, чтобы быть последовательными в своем праведном гневе.
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Код да Винчи
Депутаты следят
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Доброжелатель98
Не следим, не знаем, это не мы. 🙆.
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leon01
Ну хоть за чем- то не следят..
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Маргарита Михайловна
Песков должен следить чтобы колониальный статус гарантированно сохранялся.
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Ничего Нового
Всё-таки теория ручного управления всеми процессами в стране дошла до маразма. Я сейчас даже не про Пескова, а про журналистов. Путин такой - не-не, Кривой Рог пока что подождёт, сначала разберемся с неким Гуменником, который под нацистский марш танцует, как мне сообщили
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Железная Леди
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Ян Мельник, а зачем этот вопрос? или вы не знали ответ? теперь будем хихикать.
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Tatiana Klm
И не надо)
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Melnikov1968
Песков никогда толком не знает что в мире делается, где уж здесь о ФК что-то знать.
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