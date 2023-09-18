«Мы расстраиваемся, когда нашу музыку блокируют в других странах. История с Rammstein выглядит, будто мы в противовес это делаем». Синхронистка Чигирева о программе Гуменника

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России Олимпийская сборная России Светлана Ромашина Токио-2020 мужское катание Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Петр Гуменник Фигурное катание

Синхронистка Чигирева высказалась о ситуации фигуриста Гуменника и Rammstein.

Ранее Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Всегда найдутся те, кто прицепится к чему‑то. Музыка всегда объединяла и не знала границ. Помню, как многие иностранные коллеги на чемпионат мира в Казани привезли программы под русскую музыку. Это было очень круто, это была дань уважения к той стране, в которую ты приехал и чьи болельщики сейчас сидят на трибунах. Вспоминаю, что Ромашина и Колесниченко изначально тоже хотели везти программу под японскую музыку на Игры в Токио.

Естественно, я за русскую музыку. Если есть вдохновение от этого, от нашей классики или новых исполнителей, это здорово. Мы всегда с удовольствием брали такое музыкальное сопровождение. Но если делать какие‑то рамки, это будет ограничение в образах, в том, что можешь показать.

Каждый должен брать музыку, которая его вдохновляет, которая ему очень нравится. И если это Rammstein, пусть так и будет. Может, человек под это рос. Надо действовать в плане регламента – если в музыке есть какой‑то мат, то это на соревнования не пропустят, а если таких нарушений правил нет и это вдохновляет, конечно, нужно брать ту музыку, которую хочется.

Мы сейчас расстраиваемся, когда нашу музыку блокируют в других странах, отказываются от нашей классики, еще от чего‑то. Эта история с Rammstein выглядит, будто мы в противовес это делаем. Мы должны в первую очередь от себя транслировать мир и любовь, и тогда все будет у всех хорошо», – сказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

18 комментариев

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arabesk
Сегодня уже и на НТВ у Норкина обсудили запрет Рамштайн, но тов. Картушева так никто и не лицезрел , он вообще в природе существует?)
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Ir_rish
Ответ arabesk
Сегодня уже и на НТВ у Норкина обсудили запрет Рамштайн, но тов. Картушева так никто и не лицезрел , он вообще в природе существует?)
А он вообще кто? Просто бдительный пенсионер или какое-то официальное лицо?
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Флер де Лис
А что думают футболисты? Раз пошла такая пьянка...
+4
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Ir_rish
Ситуация интересная....
Федерация в лице Сихарулидзе утверждает, что запрета не было. Бестемьянова, Авербух и Роднина уверяют, что предвидели проблему. (а ТН, получается- не предвидела?).
И ни один представитель ФФКР не скажет, откуда же исходила "рекомендация".
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technic
Ответ Флер де Лис
А что думают футболисты? Раз пошла такая пьянка...
Ну тут ещё резонно спросить мнение. И фигуристы, и синхронистки выступают под музыку. И там, и там оценивают судьи.
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Tata777
Ответ arabesk
Сегодня уже и на НТВ у Норкина обсудили запрет Рамштайн, но тов. Картушева так никто и не лицезрел , он вообще в природе существует?)
и что надумали?
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Tata777
может кто то боло тце очередное намутил за 10 тыс евро...
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catcher69
классическая музыка это не наша а западная чужлая нашим людям...наша музыка на нашем радио😂😂😂😂
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Radik_2.0
так часто упоминается Раммштайн, прям переслушать захотелось
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Флер де Лис
Ответ arabesk
Сегодня уже и на НТВ у Норкина обсудили запрет Рамштайн, но тов. Картушева так никто и не лицезрел , он вообще в природе существует?)
Пахнет Булгаковым. Нехорошая квартира. Где пропадают люди.
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Tata777
Ответ Дружба11
было в доступе в первый день и вам это известно-вы просто до сих пор не считаете интересным прочесть два коммента ситуации от непосредственно - дайнеко. ссыкнула тетя сама и не стали катать прогу, а потом обвинила в своем решении Москвину, а потом дала заднюю и как и в первом комменте сказала что запретов катать не было.
вы наверное никогда не сталкивались с советами ......москвина панику развела так то.... а той сверху намекнули
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Tata777
Ответ Дружба11
а вы понимаете, что тренер -по любому сам принимает решение))). хотя вечно мягко скажу неопрятная и патлатая дайнека конечно святой ангел во плоти-не пьет,ни курит и всегда на трезвую голову принимает решения)))
сам никто не принимает ршение даже если не брать политическую ситуацию ...достаточно трансляции на 1 канале
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