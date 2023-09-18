«Мы расстраиваемся, когда нашу музыку блокируют в других странах. История с Rammstein выглядит, будто мы в противовес это делаем». Синхронистка Чигирева о программе Гуменника

Синхронистка Чигирева высказалась о ситуации фигуриста Гуменника и Rammstein.

Ранее Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Всегда найдутся те, кто прицепится к чему‑то. Музыка всегда объединяла и не знала границ. Помню, как многие иностранные коллеги на чемпионат мира в Казани привезли программы под русскую музыку. Это было очень круто, это была дань уважения к той стране, в которую ты приехал и чьи болельщики сейчас сидят на трибунах. Вспоминаю, что Ромашина и Колесниченко изначально тоже хотели везти программу под японскую музыку на Игры в Токио.

Естественно, я за русскую музыку. Если есть вдохновение от этого, от нашей классики или новых исполнителей, это здорово. Мы всегда с удовольствием брали такое музыкальное сопровождение. Но если делать какие‑то рамки, это будет ограничение в образах, в том, что можешь показать.

Каждый должен брать музыку, которая его вдохновляет, которая ему очень нравится. И если это Rammstein, пусть так и будет. Может, человек под это рос. Надо действовать в плане регламента – если в музыке есть какой‑то мат, то это на соревнования не пропустят, а если таких нарушений правил нет и это вдохновляет, конечно, нужно брать ту музыку, которую хочется.

Мы сейчас расстраиваемся, когда нашу музыку блокируют в других странах, отказываются от нашей классики, еще от чего‑то. Эта история с Rammstein выглядит, будто мы в противовес это делаем. Мы должны в первую очередь от себя транслировать мир и любовь, и тогда все будет у всех хорошо», – сказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Влада Чигирева.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?