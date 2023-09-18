Бестемьянова о Гуменнике и Rammstein: «Все фигуристы сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что фигуристу Гуменнику стоит поменять программу.

Ранее Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Конечно, психологически эта ситуация вредит фигуристу. Петр Гуменник готовил программу, потом оказалось, что под эту музыку выступать нежелательно.

Это проблема, но все фигуристы так или иначе сталкиваются с такими ситуациями. Надо просто поменять музыку, и все», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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20 комментариев

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Alina Kernes
Почему. Почему ему стоит поменять музыку? Мы услышим от кого-то внятное объяснение?
+18
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Anna Stefan
А если не поменять, то что будет?🤔
+11
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Алена Иванова
Я что-то не припомню чтобы у нас раньше программы меняли из-за писем какого-то идиота
+10
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Olga.t
А может надо просто отстаивать свой выбор?
Что могут потребовать в следующий раз бдительные граждане?
+7
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Maturmalai
Скажите, а если поменять музыку, то ведь надо и программу менять? А это ведь значит, что программу надо заново накатывать? А это значит, что месяцы репетиций коту под хвост? Или все совсем не так? Бестемьянова с этим хорошо знакома, и фигни не скажет, но тут эти моменты не поясняются.
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nadenki
Чайковскую- то когда уже услышим???. Сама- же над этой прогой тоже работала!!!!
+5
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+5
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Katerina Sunny
А почему нельзя катать КП, если до сих пор никто внятно не может обьяснить, почему нельзя?
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Karina kolesnikova
Да просто половине сборной надо поменять музыку, и все. Все эти Оды радости, Джексона, прочую иностранщину тоже на всякий случай. И сообщить это спортсменам накануне старта. Подумаешь, ерунда какая.
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imaxim
Надо просто встать в стойло и все.
Чего-то Филимоновна об этом не думала в своё время, когда выступала с показательными выступлениями на Западе втайне от Совминспорта
+5
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ЛисаАлиса78
И всё.
Делов то.
+3
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Ir_rish
Как будто спортсмен сам себе выбрал музыку и деожал ее в секрете до прокатов.
А то, что музыка была утверждена и столько народу над программой 4 месяца работали и никто, похоже, раньше не советовал Петру сменить программу- это всё мимо?
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Ir_rish
Хотелось бы еще понять, откуда исходил запрет. По словам Сихарулидзе- НЕ от федерации. А от кого же тогда?
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Alina Kernes
Ответ Дружба11
хотя бы потому,что на прокат приходят дети и пожилые люди,вы сами клип видели?музыку слушали? НЕТ, так вот послушайте, а потом недоумевайте,здесь все возмущенные ничего не читали и не слышали и с кучей претензий ко всем))). а когда послушаете клип-честно здесь ответьте -это безумие вы предлагаете ставить под прогу, Авербух прав-как можно в принципе головой додуматься взять подобное агрессивное истерическое произведение))), это что в башке надо иметь)))...
У Пети был симфонический инструментальный кавер. 99% слушателей не опознали бы в нем Рамштайн, если им заранее не сказать.
А вы всех тут своим спамом достали ещё вчера.
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Maturmalai
Ответ Дружба11
хотя бы потому,что на прокат приходят дети и пожилые люди,вы сами клип видели?музыку слушали? НЕТ, так вот послушайте, а потом недоумевайте,здесь все возмущенные ничего не читали и не слышали и с кучей претензий ко всем))). а когда послушаете клип-честно здесь ответьте -это безумие вы предлагаете ставить под прогу, Авербух прав-как можно в принципе головой додуматься взять подобное агрессивное истерическое произведение))), это что в башке надо иметь)))...
Рамштайн и похожая музыка, на мой сугубо личный взгляд, дрянь, но от того что ее послушают дети или пожилые, ничего с ними не станется, кроме легкого звона в ушах на пять минут.. Вот уж и впрямь раздуваете из мухи слона.
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Maturmalai
Ответ Katerina Sunny
А почему нельзя катать КП, если до сих пор никто внятно не может обьяснить, почему нельзя?
Все что не разрешено - запрещено.
И даже кое-что из того что разрешено - запрещено.
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Maturmalai
Ответ Алена Иванова
Я что-то не припомню чтобы у нас раньше программы меняли из-за писем какого-то идиота
Все сильно поменялось по сравнению с временами, которые помните. Законы новые приняли, и вообще градус агрессии и подозрительности в обществе сильно поднялся.
Жить вне политики, как ни кинь, а возможно только отшельнику в горной пещере.
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Katerina Sunny
Ответ nadenki
Чайковскую- то когда уже услышим???. Сама- же над этой прогой тоже работала!!!!
Она, наверное, выскажется, когда Петру поставят новую КП. Что-то вроде того, что Гуменник и Дайнеко решили сами, что надо ставить новую КП.
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