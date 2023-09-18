Тарасова о программе Гуменника под Rammstein: «Пусть ФФКР примет решение, пусть меня позовут. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы в России запрещать начнем?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала ФФКР решить ситуацию с Петром Гуменником и Rammstein.

К сезону-2023/24 российскому фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут.

Почему они поменяли программу, если Федерация фигурного катания России (ФФКР) этого делать не запрещала, это их личное дело. Но они не борются за себя.

Это музыка, это в первую очередь музыка. Я бы так сделала – пусть федерация, состоящая из 80 человек, примет решение. Пусть меня позовут.

Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем?» – сказала заслуженный тренер СССР.

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Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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28 комментариев

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Sportsfan
Вот именно, пусть федерация примет решение, да или нет. А не вот эти расплывчатые «мы не рекомендуем». Возьмите на себя ответственность хоть за что-нибудь уже.
+36
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+35
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unknownman
Как можно запрещать песню про тяжелый труд шахтеров, желающих увидеть солнце?
+30
-1
+29
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Mohnatiy
Бредовая, конечно, ситуация.
+18
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Игорь Чекунов
«Еще и мы у себя будем запрещать»

Скажите ей кто-нибудь про десятки запрещенных российских музыкантов, которые вынуждены были уехать из страны.
+31
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Sportsfan
Ответ Игорь Чекунов
«Еще и мы у себя будем запрещать» Скажите ей кто-нибудь про десятки запрещенных российских музыкантов, которые вынуждены были уехать из страны.
Так она против этого.
+15
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Лия Романова
кто не борется? ФФКР если только, отмахиваясь от вполне закономерных вопросов и скидывая всё на тренера с фигуристом, мол «мы не запрещали». Только в данном случае рекомендация по сути то же самое, неважно каким словом это называть
+9
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Madcomposer
В каком всём мире запрещают нашу культуру? Несколько маленьких восточноевропейских стран не являются всем миром. Это в России запрещают нашу культуру, теперь она вынуждена скитаться по миру.
+13
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Илья Савчук
Про какие запреты культуры вечно идет речь?! В Европе и США как шли постановки русских деятелей, так и идут, на выставках как висели картины, так и висят! Это вроде у нас 100+ деятелей культуры попали под запрет, а не в Европе!
+10
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Eugenie Nation
Тем временем.
В Берлине выступает зигующая Нетребко, в России отменяют Рамштайн
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Виктория Устинова
Наконец-то и до Татьяны Анатольевны очередь дошла высказаться на эту тему.
Кто следующий?
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N-fox
Ответ Илья Савчук
Про какие запреты культуры вечно идет речь?! В Европе и США как шли постановки русских деятелей, так и идут, на выставках как висели картины, так и висят! Это вроде у нас 100+ деятелей культуры попали под запрет, а не в Европе!
Не совсем так. Вернее, совсем не так. На музыкальных конкурсах были рекомендации не исполнять музыку русских композиторов. Это то, что я сама лично видела. Конкур Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Сама лично читала канадскую прессу (в оригинале), как с афиш убирали упоминание о русской музыке, как музыканты оправдывались за исполнение русских композиторов, и как включали в программу хоть какую-то украинскую классическую музыку (а найти ее очень сложно).
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Mukunku 64
Ответ Eugenie Nation
Тем временем. В Берлине выступает зигующая Нетребко, в России отменяют Рамштайн
БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Известная российская оперная певица Анна Нетребко, несмотря на попытки проукраинских активистов помешать выступлению, впервые предстала перед зрителями на сцене Берлинской государственной оперы после того, как сотрудничество с ней было прервано из-за ситуации на Украине в марте 2022 года. Нетребко исполняет партию леди Макбет в опере "Макбет" итальянского композитора Джузеппе Верди
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Алексей Ильин
Ответ Madcomposer
В каком всём мире запрещают нашу культуру? Несколько маленьких восточноевропейских стран не являются всем миром. Это в России запрещают нашу культуру, теперь она вынуждена скитаться по миру.
Когда это США и Канада стали маленькими восточноевропейсикими странами? Вот это у тебя прогулы по географии были XD
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Arraches
Ответ Madcomposer
В каком всём мире запрещают нашу культуру? Несколько маленьких восточноевропейских стран не являются всем миром. Это в России запрещают нашу культуру, теперь она вынуждена скитаться по миру.
Раньше каждый год по всей Европе проходили балетные гастроли из Москвы и Питера , приезжал наш ледовый цирк и много еще программ , включая драм . театры . Сейчас этого нет . В кинотеатрах можно было смотреть постановки русского балета , сейчас нет . В театрах сняли спектакли по Чехову . Можно перечислять дальше …
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Виктория Устинова
Ответ Mukunku 64
Юрий Лоза
Да , ждём его))
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Mukunku 64
Ответ Виктория Устинова
Наконец-то и до Татьяны Анатольевны очередь дошла высказаться на эту тему. Кто следующий?
Юрий Лоза
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N-fox
Ответ Sportsfan
Вот именно, пусть федерация примет решение, да или нет. А не вот эти расплывчатые «мы не рекомендуем». Возьмите на себя ответственность хоть за что-нибудь уже.
Лучший комментарий.
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MatrosBabay
Ответ dyarkov1
Причем здесь шахтеры? Клипов пересмотрели? Песня гимн посвящение Виталию Кличко, а он мэр фашистского Киева. Правильно запретили
Клоун, при чем тут Кличко?
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Антон Александров
Ответ unknownman
Как можно запрещать песню про тяжелый труд шахтеров, желающих увидеть солнце?
Да уж, горняки! Так ведь ДОНЕЦКИЙ "Шахтер" называли в благословенные (по мнению Широкова, например) советские времена...
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Lordk
Оксимирон иноагент, Би-2 иноагенты, Нойз, Монеточка, Порнофильмы запрещены.
И еще примерно десятки людей культуры признаны иноагентами, и еще большему количеству просто запрещено выступать в России.

Но российскую культуру запрещают за рубежом, да.
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Лиана
Прокаты прошли многие провалилсь, но ни слова о программах, а когда Алина в своё время примерно также выступила сколько грязи и лицемерия тат высказала, а теперь белая пушистая молчим в тряпочку
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justbored
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juliamart
Странно, ТАТ пошла на уступки либерас..м, а они не заценили и продолжают возмущаться. И ни в какую не хотят видеть реальность про запрет рос.культуры на западе. Такие однобокие мозги... Попробуйте посмотреть на картину в мире в целом и сделать выводы. С ТАТ в целом согласна, что не стоит уподобляться западу в плане запретов, но у нас шедевры зап. культуры никто и не запрещал. При чём здесь "Рамштайн" вот только? Где Р-н, а где культура? Это и музыкой то назвать нельзя..
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