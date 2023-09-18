«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее». Роднина о программе под Rammstein

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание Игорь Бобрин Петр Гуменник Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Петр Гуменник сам себе усложнил ситуацию с Rammstein.

К сезону-2023/24 российскому фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее. Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал – меняешь программу в срочном порядке.

До основных соревнований он спокойно может поменять программу. Бобрина в свое время заставляли менять программу за неделю до основных прокатов – и ничего, менял и выступал.

Не нужно этому удивляться. Если отменили программу, значит, музыка не соответствует стандартам», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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96 комментариев

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Андрей Балабаев
Без этой мерзкой жабы не могло обойтись. Вместо того чтобы остаться в памяти людей знаменитой спортменкой, останется жалкой приспособленкой
+141
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MatrosBabay
Себя пусть отменит, она вообще никаким стандартам не соответствует, депутатишка
+88
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sanek_rabona
А что не так с музыкой, роднина? Может ты тогда и от своей немецкой или американской машины(не знаю что у неё, но скорее всего и то и то) откажешься? А заодно и от последнего айфона с бытовой техникой.
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Vvild
А когда Тилль на Красной площади с военным оркестром выступал, в чьей жопе был язык этой депутатки?
+47
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+47
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serg wyxa
Ответ MatrosBabay
Себя пусть отменит, она вообще никаким стандартам не соответствует, депутатишка
Как раз она соответствует стандарту депутата.
+32
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Olga.t
Каким стандартам не соответствует музыка по словам Родниной? Где можно ознакомиться с этими стандартами?
+20
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Михаил Опякин
Солист группы Рамштайн икает уже вторую неделю
+20
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+19
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Lizbet
Что за стандарты такие? Что там такого в этой композиции?
+19
0
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maks44
"Вот выбрал бы как я с свое время "Калинку-малинку" и вопросов бы не было. Главное нос по ветру держать" - добавила депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
+18
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МТБ
У меня вопрос - почему музыка уроженца ГДР, который многократно бывал в России и даже пел "любимый город может спать спокойно", для фильма о Девятаеве, вдруг стала какой-то неправильной и враждебной?
Притом, что последние лет 20 она таковой не являлась?

Что, по совочку заскучали, когда старые мудаки решали, какую музыку слушать, а какую нет?
+18
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Артемий Проняев
всем слушать только Шамана.
+15
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Obdob
А еще эти Рамштайн поставляют танки Украине!!!11
+12
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Olga.t
Калинка, валенки, яблочко, Любэ, шаман, Бабкина - широкий выбор, катайтесь ребята.
Не удивлюсь, если Роднина выкатит список "рекомендованных к прокату музык")
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Salat_78
днооооооо
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Metaphrast
Ответ Booligan
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какое зрение, увидеть то, чего нет) Школа Родиной?)
Я понимаю, даже пропаганду наркотиков можно найти в клипе, но озвученное. Кхм, надо крайне сильно стараться
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Orehovski Milanist
Что-то происходит и думаешь что это дно, но нет, наши депутаты всегда пробивают и находят дно намного глубже и темнее
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Денис Свиридов
Эта говорящая голова когда-нибудь говорила что-то хорошее?
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sanek_rabona
Ответ Bei Bender
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И что там?
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Iomov
Аккуратнее? 😂Что черт побери ты такое несёшь?! Я всегда полагал, что выбор музыки исключительно моё личное дело, моё и моего вкуса! А теперь вдруг выяснилось что я должен учитывать вкусы наших безумных политиков! Во дела а!
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Лия Романова
стандарты это Шаман?
Огласите весь список, пожалуйста-та
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Katerina Sunny
Пусть огласят стандарты, но похоже, что никто их не знает.
Но в рамки какие-то всё равно загнать святое дело.
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Батуа
Это что за "критерии" такие интересные?
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Aelinn
Может быть, Калинку взять?!
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Илья Савчук
Она так говорит, как будто он выбрал для программы "Deutschland soldaten und die offizieren", а не трек про шахтеров! Поголовно в Думе уже должны идти к психиатру!
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0:4 на спотифай камп ноу
Стыдно за себя что когда то считал её какой то великой спортсменкой из-за олимпиад, такая прошмандовка.
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