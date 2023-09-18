«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее». Роднина о программе под Rammstein
Ирина Роднина считает, что Петр Гуменник сам себе усложнил ситуацию с Rammstein.
К сезону-2023/24 российскому фигуристу поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.
«Гуменник сам себе усложнил работу. В следующий раз будет подбирать музыку аккуратнее. Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал – меняешь программу в срочном порядке.
До основных соревнований он спокойно может поменять программу. Бобрина в свое время заставляли менять программу за неделю до основных прокатов – и ничего, менял и выступал.
Не нужно этому удивляться. Если отменили программу, значит, музыка не соответствует стандартам», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?
Притом, что последние лет 20 она таковой не являлась?
Что, по совочку заскучали, когда старые мудаки решали, какую музыку слушать, а какую нет?
Не удивлюсь, если Роднина выкатит список "рекомендованных к прокату музык")
Я понимаю, даже пропаганду наркотиков можно найти в клипе, но озвученное. Кхм, надо крайне сильно стараться
Огласите весь список, пожалуйста-та
Но в рамки какие-то всё равно загнать святое дело.