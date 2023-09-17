Жулин о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Не знаю, правильно ли сделали, я уже ничего в этой жизни не понимаю»

Александр Жулин после ситуации с Rammstein заявил, что «уже ничего не понимает».

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?