Жулин о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Не знаю, правильно ли сделали, я уже ничего в этой жизни не понимаю»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин мужское катание ЛГБТ Петр Гуменник Фигурное катание

Александр Жулин после ситуации с Rammstein заявил, что «уже ничего не понимает».

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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35 комментариев

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Tima_Milan
и немного подумав, добавил: пойду посмотрю соловьиный помет, может там мне расскажут как думать надо
+40
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Михаил Опякин
Под Вороваек можно хорошую программу поставить
+17
-1
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Olga.t
А что тут не понимать?
Возврат к цензуре, худсоветам, запретам...
Либо смириться с этим маразмом, либо отстаивать свою позицию.
Ну, или уезжать из страны...
+17
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+13
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arabesk
Уважаемый Спортс , а вы не желаете позвонить и опросить товарища Евгения Картушева - из первых уст, так сказать? Может быть у него целый списочек имеется запрещёнки? Пусть огласит, а то мало ли что! / и хоть познакомимся с бдительным патриотом
+13
-2
+11
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Anastasia1990_
Дожили, Жулин в растерянности и ему нечего сказать 😅
+7
-1
+6
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Marina Niskanen
О! Даже Жулин не понимает) Неужели доживём до того времени когда депутаты перестанут что-то понимать?)
+9
-4
+5
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разноцветный логотип
да что ж ты будешь делать и тут лгбт виноваты
+4
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Оз
А при чем здесь ЛГБТ сообщество? У Жулина явно это какая-то больная тема
+4
0
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Sportsfan
Ответ Оз
А при чем здесь ЛГБТ сообщество? У Жулина явно это какая-то больная тема
Это он про мин спорта видимо
+4
-1
+3
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Lanc
В нынешнее время патриоты должны кататься под Шамана.
+6
-4
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Olga.t
Осторожный в словах, побитый жизнью Жулин.
+5
-3
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GMF
Ответ Тайга86
Что он имел в виду?
Всё он понимает, дурачка включил..
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aalto
запретили из-за этого кавера
https://www.youtube.com/watch?v=g9NAqDR7y_U
инфа соточка
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UserFreud
Кто о чём, а Жулин об ЛГБТ.
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Триксель+5
Неправильно, Жулин, неправильно! Что так несмело-то! Запрет абсолютно бредовый, ничем не мотивированный и подлый.
+3
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Mary Sidorova
закусывать нужно
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Alia O
Ответ Anastasia1990_
Дожили, Жулин в растерянности и ему нечего сказать 😅
Так то ж не женская одиночка, где ему всегда есть что сказать, хотя он точно также ничего не понимает
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vatto
дурачком прикинулся...не понимает он...выйди защити пацанов...
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Юра Плисецкий
Все начинают делать вид, что никто ничего не понимает.
Ну, ну.
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lenson
Мизулиных теперь две и шиза в двойном размере
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Тайга86
Что он имел в виду?
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Lena_SP
Честно говоря, в этой жизни никто уже ничего не понимает...
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sled
А могли и двушечку дать, как Боровикову
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volens-docens
Ух ты, что же произошло? До сих пор ведь всё понимал, а теперь вдруг не понимает... Этого не понимаю уже я.
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Anneta28
Жулин вышел из чата.😂
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