Жулин о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Не знаю, правильно ли сделали, я уже ничего в этой жизни не понимаю»
Александр Жулин после ситуации с Rammstein заявил, что «уже ничего не понимает».
К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.
«Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю», – сказал заслуженный тренер России Жулин.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Возврат к цензуре, худсоветам, запретам...
Либо смириться с этим маразмом, либо отстаивать свою позицию.
Ну, или уезжать из страны...
https://www.youtube.com/watch?v=g9NAqDR7y_U
инфа соточка
Ну, ну.