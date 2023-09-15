Дмитрий Свищев: «Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе Валиевой. Это прямой конфликт интересов»

Свищев считает, что Валиевой нужно готовиться к подаче апелляции на решение CAS.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе .

Это прямой конфликт интересов, поскольку сборная США в случае обвинительного вердикта может получить золотые медали Олимпиады. Как вообще можно говорить о каком-то независимом арбитраже при таком подходе?

Считаю, что уже сейчас нужно готовить определенные шаги по потенциальному оспариванию решения.

Мы и так не очаровывались в отношении , но подобные вещи в очередной раз подтверждают наше недоверие к этому суду» – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

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