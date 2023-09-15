Дмитрий Свищев: «Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе Валиевой. Это прямой конфликт интересов»

Теги сборная России допинг CAS Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Свищев считает, что Валиевой нужно готовиться к подаче апелляции на решение CAS.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. 

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Непонятно, как американский арбитр оказался в списке тех, от кого зависит решение по судьбе Камилы Валиевой.

Это прямой конфликт интересов, поскольку сборная США в случае обвинительного вердикта может получить золотые медали Олимпиады. Как вообще можно говорить о каком-то независимом арбитраже при таком подходе?

Считаю, что уже сейчас нужно готовить определенные шаги по потенциальному оспариванию решения.

Мы и так не очаровывались в отношении CAS, но подобные вещи в очередной раз подтверждают наше недоверие к этому суду» – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

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7 комментариев

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David Rigert
у него фамилия мишкин.звучит лучше,чем свищёв.
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Алеся Ткаченко
С такими друзьями-"свищевыми"никакие враги-американцы не нужны
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Ебздрогыч
Считаю, что уже сейчас нужно готовить определенные шаги по потенциальному оспариванию решения.

Чувак прям по классике в ходе следствия вышел на самого себя! Не, ну это талант! Без таких талантов в думу не берут
+4
-2
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Ольга Ив
Почему непонятно. Каждой стороне была дана возможность выбрать арбитров. Те выбрали американца, мы француза. Каждой стороне дали право выбора.
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Tzaichiha
Безотносительно к тому, кто это сказал , но отрицать очевидный конфликт интересов невозможно.
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Антон Сватковский
Конфликт, конечно, не прямой, наверняка этому арбитру случалось и американцев лишать медалей. Но при обилии стран возможны были и иные варианты.
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Dmona1
Ответ Ольга Ив
Почему непонятно. Каждой стороне была дана возможность выбрать арбитров. Те выбрали американца, мы француза. Каждой стороне дали право выбора.
Американцы не должны выбирать своего арбитра. За них сделало Вада. Что и требовалось доказать.
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