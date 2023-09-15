Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «По моим ощущениям, незначительная вина будет признана. Вердикт – от выговора до двух лет дисквалификации»
Юрист Анна Анцелиович спрогнозировала, каким будет исход дела Камилы Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.
Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело.
Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность.
Кстати, Международный союз конькобежцев (ISU) потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года.
Но ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» – от выговора до двух лет дисквалификации.
По моим ощущениям, незначительная вина будет признана – соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», – сказала Анцелиович.
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Выговор - это наименьшее зло из возможных.
Вообще-то, весёлые пляски вокруг аннулирования результата Валиевой на ЧР-2022 устраивали фанаты другой фигуристки, получившей, наконец, первое "золото" взрослых соревнований. И обычно они же и пишут про Камилу, надеясь, что признают виновной не только её, но и ТШТ!
P.S. Почитайте внимательно дело 15-летней ямайской пловчихи, вердикт по которому может послужить прецедентом и для "Дела Валиевой" (а именно - выговор, хотя обвинения для пловчихи были более серьёзные):
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/doping-kejs-dokazyvaet-kogda-wada-govorit-pro-delo-valievoj/?ysclid=lmkopq50bz900434221
и
https://telegra.ph/Iz-novostej-delah-o-zashchishchennyh-lic-07-22
Ками к пятнадцати годам и к Олимпиаде вошла в пик формы, был сложнейший контент с чистым эмоциональным исполнением. Она это показала в команднике.
Причина срыва в индивидулке понятна.
После ОИ пошёл бурный пубертат, набор веса, рост, изменение фигуры. Про психологию промолчу.
Сейчас физически Камила стабилизировалась, она возвращает контент.
Про допинг - что там произошло, я не знаю, и вы не знаете, это всё в области предположений. Не имея фактов, не считаю возможным кого-то обвинять.
ИМХО.
КАС уже выносил такое решение в отношении другой спортсменки.
Если это правда, то сторона Валиевой наехала и на CAS.