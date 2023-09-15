Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «По моим ощущениям, незначительная вина будет признана. Вердикт – от выговора до двух лет дисквалификации»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Анна Анцелиович спрогнозировала, каким будет исход дела Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. 

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело.

Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность.

Кстати, Международный союз конькобежцев (ISU) потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года.

Но ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» – от выговора до двух лет дисквалификации.

По моим ощущениям, незначительная вина будет признана – соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», – сказала Анцелиович. 

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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23 комментария

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deli_skate
Остаётся верить в чудо и уповать на высшую справедливость.
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Тайга86
Ответ АннаФ
Трусова тоже была хороша! В лучшей своей форме!)
Все три были хороши, поэтому и отправились на ОИ. А Сашка да, бомбанула так бомбанула)
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Olga.t
Ответ Lapo Elkann
В общем , фанаты Анны жаждут самый строгий приговор. Ш льгин 11000 комментов написал, Енерджайзер и вы в первых рядах. Не будь этой истории с Валиевой , ваша фаворитка ведь не стала бы ОЧ. Чего вам не хватает, золото ЧЕ , чтобы потом состязаться на спортс наравне с " чудесатыми " ?
Вы похоже заблудились. Не надо развешивать ярлыки на незнакомых людей.
Выговор - это наименьшее зло из возможных.
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Olga.t
Ответ Olga.t
Очень надеюсь на строгий выговор.
Не знаю насколько точен был мой комментарий. Я надеюсь на выговор, чтобы не было дисквалификации Камилы, чтобы этот удивительный талант не был загублен.
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Поговорим
Интересно, если таки- выговор, то что с медалями ОИ командника, есть хоть какая то надежда для нашей команды получить наконец завоёванное золото?
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Лиана
Ответ Док Аксель
Если будет 2 года дисквалификации, то с момента сдачи пробы 25 декабря 2021г. И тогда уже с января 2024г. Камила сможет выступать.
После принятия считают
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ДИОНИС
Ответ Lapo Elkann
В общем , фанаты Анны жаждут самый строгий приговор. Ш льгин 11000 комментов написал, Енерджайзер и вы в первых рядах. Не будь этой истории с Валиевой , ваша фаворитка ведь не стала бы ОЧ. Чего вам не хватает, золото ЧЕ , чтобы потом состязаться на спортс наравне с " чудесатыми " ?
Причём здесь фанаты Щербаковой?! 2-3 человека - это ещё не все фанаты!
Вообще-то, весёлые пляски вокруг аннулирования результата Валиевой на ЧР-2022 устраивали фанаты другой фигуристки, получившей, наконец, первое "золото" взрослых соревнований. И обычно они же и пишут про Камилу, надеясь, что признают виновной не только её, но и ТШТ!
P.S. Почитайте внимательно дело 15-летней ямайской пловчихи, вердикт по которому может послужить прецедентом и для "Дела Валиевой" (а именно - выговор, хотя обвинения для пловчихи были более серьёзные):
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/doping-kejs-dokazyvaet-kogda-wada-govorit-pro-delo-valievoj/?ysclid=lmkopq50bz900434221
и
https://telegra.ph/Iz-novostej-delah-o-zashchishchennyh-lic-07-22
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FanofKamilaValieva
Ответ AlexFed
Lapo Elkann, Как начала жрать допинг - так появились и результаты. Совпадение? Не думаю. Ни до, ни после этого сезона почему то не осилила подобный контент. Да и сам по себе контент без грибов ничего не стоит, Трусова подтвердит.
Хмм AlexFed , 8 или 9 х 4T в турнире по прыжкам, тебе кажется мало ?
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Olga.t
Ответ AlexFed
Lapo Elkann, Как начала жрать допинг - так появились и результаты. Совпадение? Не думаю. Ни до, ни после этого сезона почему то не осилила подобный контент. Да и сам по себе контент без грибов ничего не стоит, Трусова подтвердит.
Насчёт "совпадений"...
Ками к пятнадцати годам и к Олимпиаде вошла в пик формы, был сложнейший контент с чистым эмоциональным исполнением. Она это показала в команднике.
Причина срыва в индивидулке понятна.

После ОИ пошёл бурный пубертат, набор веса, рост, изменение фигуры. Про психологию промолчу.
Сейчас физически Камила стабилизировалась, она возвращает контент.

Про допинг - что там произошло, я не знаю, и вы не знаете, это всё в области предположений. Не имея фактов, не считаю возможным кого-то обвинять.

ИМХО.
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Olga.t
Ответ Dvt11396
Выговор 🤣🤣🤣
Это возможный законный вариант.
КАС уже выносил такое решение в отношении другой спортсменки.
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Katerina Sunny
"«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело."
Если это правда, то сторона Валиевой наехала и на CAS.
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Dvt11396
Выговор 🤣🤣🤣
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Sky Smoker
Ответ Поговорим
Интересно, если таки- выговор, то что с медалями ОИ командника, есть хоть какая то надежда для нашей команды получить наконец завоёванное золото?
Значит, что после вступления решения в силу медали вручат согласно завоёванным местам.
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Lapo Elkann
Ответ АннаФ
Трусова тоже была хороша! В лучшей своей форме!)
Так Трусову в хорошей форме победила Валиева .
+3
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