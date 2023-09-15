Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «По моим ощущениям, незначительная вина будет признана. Вердикт – от выговора до двух лет дисквалификации»

Юрист Анна Анцелиович спрогнозировала, каким будет исход дела Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде ( ), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Из пресс-релиза CAS видно, что сторона Камилы выдвинула встречные требования, в том числе заявила, что у CAS нет компетенции расследовать данное дело.

Не знаю, на чем базируется такое утверждение, но маловероятно, что CAS признает отсутствие у себя компетенции. Также сторона Камилы заявила, что нарушение не имело места, а если оно было, то в этом отсутствовала вина или халатность.

Кстати, Международный союз конькобежцев (ISU) потребовал признать непреднамеренный прием [запрещенного вещества] и дать два года.

Но ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренные прием, незначительную вину или халатность, у нее появляется достаточно широкая «вилка» – от выговора до двух лет дисквалификации.

По моим ощущениям, незначительная вина будет признана – соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», – сказала Анцелиович.

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