Татьяна Тарасова: «Не думаю, что суд потрясет нас честным решением по делу Валиевой. Нам все равно – мы знаем, ее вины в произошедшем нет»

Татьяна Тарасова заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде ( ), где пройдут слушания по ее допинг-делу.

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Не думаю, что суд, председателем которого назначен американец, потрясет нас честным в нашем понятии решением. Тем более в отношении русской талантливой девочки, которая ни в чем не виновата.

Нам все равно, потому что мы знаем, ее вины в произошедшем нет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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