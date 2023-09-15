Татьяна Тарасова: «Не думаю, что суд потрясет нас честным решением по делу Валиевой. Нам все равно – мы знаем, ее вины в произошедшем нет»
Татьяна Тарасова заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.
Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«Не думаю, что суд, председателем которого назначен американец, потрясет нас честным в нашем понятии решением. Тем более в отношении русской талантливой девочки, которая ни в чем не виновата.
Нам все равно, потому что мы знаем, ее вины в произошедшем нет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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А допинг откуда взялся?
Допинг есть? есть. Насильно ей в рот никто не пихал его, по крайней мере, фигуристка это не заявляла. Следовательно, вина 100%
Если только верить ТАТ на слово.