Татьяна Тарасова: «Не думаю, что суд потрясет нас честным решением по делу Валиевой. Нам все равно – мы знаем, ее вины в произошедшем нет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. 

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Не думаю, что суд, председателем которого назначен американец, потрясет нас честным в нашем понятии решением. Тем более в отношении русской талантливой девочки, которая ни в чем не виновата.

Нам все равно, потому что мы знаем, ее вины в произошедшем нет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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18 комментариев

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Grads
"Нам все равно, потому что мы знаем, ее вины в произошедшем нет", – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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А допинг откуда взялся?
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galik55
Что значит нам все равно. А вот Насте и Саше, Никите и Вике, Марку нет. Они честно завоевали свои медали.
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chespo
"Ее вины нет", а чья вина тогда есть, хотелось бы все-таки это узнать.
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Katerina Sunny
Суды по понятиям как раз в России и проходят.
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Лиана
Все понимают что камила принимала, но говорят по методичке, проклятый запад, заговор итд, в этой ситуации жаль чистых спортсменов, которые лишились золота, не могут рот открыть, потому что камиле платочек подарили
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Елена Назырова
Заранее соломку решили постелить, не помню, чтобы когда нибудь из спотсмена,пойманного на допинге делали героя, а допинг у неё был ещё до сво, как и ОИ, зачем это надо было "злому западу" никто сказать не может, ни одного адекватного комментария от тренерского штаба тоже, ещё и произволку поставили с этим капюшоном, кринж какой-то
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Ловушка Джокушкера
А какое "честное решение"? Спустить все с рук допингистке? Такой трэш несут, оправдывая эту девчонку😆
Допинг есть? есть. Насильно ей в рот никто не пихал его, по крайней мере, фигуристка это не заявляла. Следовательно, вина 100%
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Alestern
Золото выиграли наши.. всё остальное ложь и провокация..
и ещё "Лёша может всё" © )))
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AllaS
Откуда в курсе ТАТ , что «ничего не было и мы знаем».Она часто употребляет это выражение , но оно похоже голословно. Хотелось бы конечно знать , как было расследовано дело, но это тайна за семью печатями.
Если только верить ТАТ на слово.
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JL JL
Все за дурачков нас держит. Все не то и не о том. А чья вина, в конце концов!
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Anneta28
Кто это "мы"?)
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asusp527
Не обобщайте, я например уверена что вина есть.
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Девушка Безимени
а чья?
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Ir_rish
Ответ AllaS
Откуда в курсе ТАТ , что «ничего не было и мы знаем».Она часто употребляет это выражение , но оно похоже голословно. Хотелось бы конечно знать , как было расследовано дело, но это тайна за семью печатями. Если только верить ТАТ на слово.
К счастью никому не придет в голову вызывать ТАТ в качестве свидетеля.
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