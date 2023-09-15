Бестемьянова о деле Валиевой: «Решение будут принимать профессиональные юристы. Какая разница, из какой они страны?»
Наталья Бестемьянова заявила, что надеется на честное решение по делу Валиевой.
В пятницу Спортивный арбитражный суд утвердил группу арбитров и формат слушаний по делу фигуристки.
Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин (сторона ISU и WADA) и француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), председателем будет представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
Закрытые слушания с участием всех сторон пройдут 26, 27 и 28 сентября в формате видеоконференции, 29 сентября – резервный день.
«Решение же будут принимать профессиональные юристы. Тогда какая разница, из какой они страны? Надеюсь на честное решение», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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