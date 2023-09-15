Бестемьянова о деле Валиевой: «Решение будут принимать профессиональные юристы. Какая разница, из какой они страны?»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова заявила, что надеется на честное решение по делу Валиевой.

В пятницу Спортивный арбитражный суд утвердил группу арбитров и формат слушаний по делу фигуристки. 

Арбитрами назначены американец Джеффри Мишкин (сторона ISU и WADA) и француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой), председателем будет представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

Закрытые слушания с участием всех сторон пройдут 26, 27 и 28 сентября в формате видеоконференции, 29 сентября – резервный день. 

«Решение же будут принимать профессиональные юристы. Тогда какая разница, из какой они страны? Надеюсь на честное решение», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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7 комментариев

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Anna Stefan
Бестемьянова такая незамутнённая. Им, вообще-то, после вынесения вердикта жить в этих странах☝
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Vladimir Rytikov
Передаем привет господам Пригожину и Красовскому, а также господам Навальному и Яшину, демонстрирующим, что профессиональные юристы тоже могут действовать в корыстных целях.
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Vladimir Rytikov
Передаем привет господам Пригожину и Красовскому, а также господам Навальному и Яшину, демонстрирующим, что профессиональные юристы тоже могут действовать в коростных целях.
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Anna Stefan
Ответ Vladimir Rytikov
Передаем привет господам Пригожину и Красовскому, а также господам Навальному и Яшину, демонстрирующим, что профессиональные юристы тоже могут действовать в корыстных целях.
Вы очень точно заметили - в коростных.
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Vladimir Rytikov
Ответ Anna Stefan
Вы очень точно заметили - в коростных.
Да, как быдло последнее. Сейчас поправлю, мне нет оправданий.
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