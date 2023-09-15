Траньков о «безызбежности» Загитовой: «Если бы я сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею»

Теги Максим Траньков сборная России пары женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Максим Траньков рассказал об отношении к «безызбежности» Алины Загитовой.

«Сейчас мерч выйдет с этим словом. И я его буду носить.

Я прекрасно к Алинке отношусь. Мы, можно сказать, дружим, и она очень счастливый человек.

Если бы я мог сказать какую-нибудь ерунду, оговорку, которую бы так растиражировали, если я бы сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире шоу «Это футбол, брат!»

В августе олимпийская чемпионка Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею. Позже она показала футболку с соответствующей надписью.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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39 комментариев

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FlowerF
Ответ Arzu0203
конечно же, отвести внимание от соседних веток об Валиевой--достанем из рукава козырный туз, под именем Алина Загитова
Безотносительно Алины и Макса: как у Вас вот это в голове всё так укладывается?
Спортс сам привлекает внимание, создает множество веток с высказываниями разных... высказываетелей.
И сам же пытается "отвести внимание от соседних веток об Валиевой"???
+18
-2
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Александр Шульгин
Вот это поддержал так поддержал, стало ещё смешнее
+18
-5
+13
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Natalia Shkurina
Ответ Viks
Говорить ахинею - это одно, а говорить безграмотную ахинею - это совсем другое.
А что, бывает грамотная ахинея?))
+16
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+11
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N-fox
Это уже похоже на рекламу мерча.
+14
-4
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Ритт
Какой весь мир знает Загитову? Её и в России знают только поклонники фигурного катания. И вот на 1 канале показывают мерч с этим словом. Что должны подумать люди, которые никогда не смотрят ФК? Что глупость несут в массы! Итак про спортсменов у многих мнение что они неучи, а тут прям наглядный пример и на 1 канале!
А теперь давайте еще все фигуристы, чтоб угодить блатной лучезарной, вырядятся в этот испанский стыд. А их вырядят неизбежно! А уж то, Что Траньков и Загитова будут в ее мерче вести контрольные прокаты я даже не сомневаюсь.
+17
-10
+7
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Lizbet
Скоро в моде будут более редкие словечки - грамотные. Типа "неизбежно")))
+8
-2
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Ярик01
Ответ Natalia Shkurina
А что, бывает грамотная ахинея?))
Нести чушь (ахинею) можно "грамотно", например, дипломаты прекрасно этим владеют. Ну или муж Навки.
+6
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MARG-la
Ответ Альфира Смирнова
Сам-то тоже частенько несет ахинею , вот и сейчас не сдержался... а зачем это сделал --- догадаться несложно. Между тем , Алина не придумала это слово --оно есть в русском языке --получается что он высмеивает себя и свой язык...а может он вовсе не русский? ~Зато хейтеров в этом паблике не смущает низкопробный сленг -- стопудово, клёво ,зашквар ,изи-изи ,хайп и т.д.
Алина и знать не знала , что такое слово существует. Этотбыла ошибка, оговорка. А если такое слово нашлось в словаре в качестве устаревшего даже 150 лет назад , то это не значит , что Загитова вдруг решила популяризировать вышедшие из употребления давным давно слова. Ей и само существование такого словаря точно не ведомо.
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ЮИ
Когда заголовок не отражает ни тему, ни главную мысль текста... Впрочем, как всегда...
+4
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MARG-la
Ответ Viks
Говорить ахинею - это одно, а говорить безграмотную ахинею - это совсем другое.
И то , и другое плохо. Второй вариант , естественно, гораздо хуже. А уж тиражировать собственную безграмотность… это , очевидно, теперь будет фирменным знаком Загитовой. Но ее счастье заключается в том, что она- то как раз не видит никакой разницы. И потому радостно тиражирует второй вариант.
+18
-15
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ради бабла становиться шутом? Ну, не знаю, не знаю..
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Александр Скворцов
Думаю, что слово "безызбежность" еще долго будет кормить Алину! Сейчас уже на Первом канале рекламируют соревнования по ФК фразой "БЕЗЫЗБЕЖНО НА ПЕРВОМ!"Возможно Алина и не сама придумала употреблять это слов. Это удачная задумка её пиарщиков и имиджмейкеров. А на Спортсе в прочих сетях зря потешаются над этим. Таким образом Алина укрепляет своё и без того достойное материальное положение!
+13
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Viks
Ответ Natalia Shkurina
А что, бывает грамотная ахинея?))
Бывает. Можно нести ахинею грамотным русским языком. А можно и безрамотным, вдобавок
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Gemma157
Ради бабла становиться шутом? Ну, не знаю, не знаю..
А что делают хедлайнеры новостей спортса?
+3
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MARG-la
Ответ Gemma157
Ради бабла становиться шутом? Ну, не знаю, не знаю..
Почему Вы об этом говорите в будущем времени? Все уже давно в настоящем.
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Быть Добру
Ответ Тайга86
Какой мир? Не надо путать с миром толику внимания к не массовому виду спорта, хоть и популярному среди интересующихся. Когда Алинка на красный гоняла самокатчиков, неизвестно что снимая при этом, по всему инету новость разлетелась, причём в основном даже не спортивных сайтов….Так вот, народ реально, без издёвок как здесь, интересовался кто это. И эта участь многих фигуристов, без разницы кто там и что. А это Россия, что там про мир говорить…ещё намного меньше.
Во-первых, на красный свет она не проезжала, ничего не нарушала, посмотрите видеокомментарий прямо с места спортивного корреспондента Кузнецова и комментарии бывалых водителей, знакомых с ПДД не с дивана. А мир прекрасно относится к Алине, прекрасно помня историю ее чистой победы, единственная такая!
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Тайга86
Какой мир? Не надо путать с миром толику внимания к не массовому виду спорта, хоть и популярному среди интересующихся. Когда Алинка на красный гоняла самокатчиков, неизвестно что снимая при этом, по всему инету новость разлетелась, причём в основном даже не спортивных сайтов….Так вот, народ реально, без издёвок как здесь, интересовался кто это. И эта участь многих фигуристов, без разницы кто там и что. А это Россия, что там про мир говорить…ещё намного меньше.
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MARG-la
Ответ Александр Скворцов
Думаю, что слово "безызбежность" еще долго будет кормить Алину! Сейчас уже на Первом канале рекламируют соревнования по ФК фразой "БЕЗЫЗБЕЖНО НА ПЕРВОМ!"Возможно Алина и не сама придумала употреблять это слов. Это удачная задумка её пиарщиков и имиджмейкеров. А на Спортсе в прочих сетях зря потешаются над этим. Таким образом Алина укрепляет своё и без того достойное материальное положение!
Тиражируя свою практически абсолютную безграмотность и полное неумение говорить?
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MARG-la
Ответ Lapo Elkann
Ну ты бы сказал специально , а у Алины все естественно
Да , Вы правы. Ее глупость для неё абсолютно естественное состояние. А ее фанаты этим ещё и восхищаются. Забавно.
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Lapo Elkann
Ну ты бы сказал специально , а у Алины все естественно
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Ливия
Ответ Marya Y
==Титулованный спортсмен, ОЧ,== Почему так скромно? Обладатель всех возможных титулов в ФК, ЮЧМ, ЮФГП, шеститикратный ЧР, четырёхкратный ЧЕ, ЧМ, ОЧ в личке, ОЧ в команде.(с.)
Макс легенда ФК. А еще умный человек, прекрасный ведущий.
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Marya Y
Ответ Ливия
Макс, ты ахинею не говоришь и не будешь) Титулованный спортсмен, ОЧ, тренер, ведущий.
==Титулованный спортсмен, ОЧ,== Почему так скромно? Обладатель всех возможных титулов в ФК, ЮЧМ, ЮФГП, шеститикратный ЧР, четырёхкратный ЧЕ, ЧМ, ОЧ в личке, ОЧ в команде.(с.)
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MARG-la
Ответ Ярик01
Нести чушь (ахинею) можно "грамотно", например, дипломаты прекрасно этим владеют. Ну или муж Навки.
Это, на самом деле , большое искусство.
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MARG-la
Ответ Lizbet
Она-то нет, и с ней миллионы людей, детей и подростков. Получается, не учась, можно стать миллионером. Не все ведь понимают, какие вложения, финансовые и физические, были необходимы. Точнее, безызбежны)))
Это , конечно, ужасно . Безграмотность Алины подняли на флаг и тиражируют как норму. Потом очень трудно будет объяснить молодёжи , что отсутствие знаний и неумение выражать свои мысли ( даже тот , увы, минимум, который есть) точно не норма. И этого явно нужно стыдиться.
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Lizbet
Ответ MARG-la
И то , и другое плохо. Второй вариант , естественно, гораздо хуже. А уж тиражировать собственную безграмотность… это , очевидно, теперь будет фирменным знаком Загитовой. Но ее счастье заключается в том, что она- то как раз не видит никакой разницы. И потому радостно тиражирует второй вариант.
Она-то нет, и с ней миллионы людей, детей и подростков. Получается, не учась, можно стать миллионером. Не все ведь понимают, какие вложения, финансовые и физические, были необходимы. Точнее, безызбежны)))
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