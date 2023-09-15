Траньков о «безызбежности» Загитовой: «Если бы я сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею»
Максим Траньков рассказал об отношении к «безызбежности» Алины Загитовой.
«Сейчас мерч выйдет с этим словом. И я его буду носить.
Я прекрасно к Алинке отношусь. Мы, можно сказать, дружим, и она очень счастливый человек.
Если бы я мог сказать какую-нибудь ерунду, оговорку, которую бы так растиражировали, если я бы сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире шоу «Это футбол, брат!»
В августе олимпийская чемпионка Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею. Позже она показала футболку с соответствующей надписью.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
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Спортс сам привлекает внимание, создает множество веток с высказываниями разных... высказываетелей.
И сам же пытается "отвести внимание от соседних веток об Валиевой"???
А теперь давайте еще все фигуристы, чтоб угодить блатной лучезарной, вырядятся в этот испанский стыд. А их вырядят неизбежно! А уж то, Что Траньков и Загитова будут в ее мерче вести контрольные прокаты я даже не сомневаюсь.