Траньков о «безызбежности» Загитовой: «Если бы я сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею»

Максим Траньков рассказал об отношении к «безызбежности» Алины Загитовой.

«Сейчас мерч выйдет с этим словом. И я его буду носить.

Я прекрасно к Алинке отношусь. Мы, можно сказать, дружим, и она очень счастливый человек.

Если бы я мог сказать какую-нибудь ерунду, оговорку, которую бы так растиражировали, если я бы сделал свой мерч и меня бы знал весь мир, я бы с удовольствием говорил всякую ахинею», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в эфире шоу «Это футбол, брат!»

В августе олимпийская чемпионка Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею. Позже она показала футболку с соответствующей надписью.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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