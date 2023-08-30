Валиева, Загитова и Кадырова вошли в рейтинг «Топ-50 героев татарского мира» по версии «Бизнес Online»

Валиева, Загитова и Кадырова вошли в рейтинг «Топ-50 героев татарского мира».

Список составлен редакцией «Бизнес Online». Критерием для включения в него была «важная и запоминающаяся для татарской нации» деятельность за минувший год.

В рейтинг вошли фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова и Ясмина Кадырова.

В сезоне-2022/23 Валиева стала серебряным призером чемпионата России и финала Гран-при страны. Кадырова в паре с Валерием Колесовым стала четвертой на ЧР.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.