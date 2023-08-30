Валиева, Загитова и Кадырова вошли в рейтинг «Топ-50 героев татарского мира» по версии «Бизнес Online»

Теги сборная России пары женское катание Алина Загитова Камила Валиева Ясмина Кадырова Фигурное катание

Валиева, Загитова и Кадырова вошли в рейтинг «Топ-50 героев татарского мира».

Список составлен редакцией «Бизнес Online». Критерием для включения в него была «важная и запоминающаяся для татарской нации» деятельность за минувший год.

В рейтинг вошли фигуристки Камила Валиева, Алина Загитова и Ясмина Кадырова.

В сезоне-2022/23 Валиева стала серебряным призером чемпионата России и финала Гран-при страны. Кадырова в паре с Валерием Колесовым стала четвертой на ЧР.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

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15 комментариев

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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нарушительницу ДТП вместо наказания еще и в рейтинги какие-то включают.. 😣
+11
-7
+4
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Имран Муканов
Девчонки умнички! Все у них получится!
+7
-4
+3
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Maturmalai
Ответ Мадина Уйгурова
Загитова ни языка ни знает, ни культурно никак не видно по ней, что она татарка. Обычная манкуртка, русская можно сказать. Нашли героя
Не раньше как этим летом она была на казанском Сабантуе, что значит культурно не видно? Незнание языка вовсе не равнозначно неуважению к своим корням, предкам. Зачем отталкивать от татарской нации известных и уважаемых соплеменников обидными прозвищами типа "манкуртка"?
+2
0
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Нарушительницу ДТП вместо наказания еще и в рейтинги какие-то включают.. 😣
Ваш комментарий только второй под этой новостью, не добежали первой
+3
-2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ирина Петрова
Ваш комментарий только второй под этой новостью, не добежали первой
Да. Опоздала немножко
+2
-1
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Maturmalai
Ответ Ярик01
А сделаешь «Топ-50 героев русского мира», убрав по национальности разных Шойгу, Ротенбергов и Загитовых - обвинят в шовинизме ...
Тебе мало того, что герои татарского мира служат русскому миру?
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Иван Иванов
А где Акатьева? Что за дела такие...
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Розалия Валеева
Ответ Gemma157
Нарушительницу ДТП вместо наказания еще и в рейтинги какие-то включают.. 😣
Нарушительница ДТП.Не допинга же.
+3
-3
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Iti_na_taiti
Ответ Gemma157
Нарушительницу ДТП вместо наказания еще и в рейтинги какие-то включают.. 😣
Какого ещё ДТП, Гемма? Зачем каркаешь?
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Askorbinka
Ответ Мадина Уйгурова
Загитова ни языка ни знает, ни культурно никак не видно по ней, что она татарка. Обычная манкуртка, русская можно сказать. Нашли героя
А Валиева с Кадыровой знают?!
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