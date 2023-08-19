Туктамышева о мотивации: «Пока ее ищу, она не в очень хорошем состоянии. Она должна сама появиться без каких-то усилий, и пока с этим бывают проблемы»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о проблемах с мотивацией.

В минувшем сезоне 26-летняя фигуристка становилась бронзовым призером чемпионата России и финала Гран-при страны.

– А в чем черпаете мотивацию?

– Пока ее ищу, она не в очень хорошем состоянии. Ищу ее во всем – в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать – просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы.

– Вы переживали, что давно не бывали в родном Глазове. Удалось все-таки съездить?

– Да, недавно ездила туда выступать. Повидалась со всеми родными. Было здорово побывать дома.

– А не было мысли там открыть школу для юных землячек, как это сделала Алина Загитова (чья школа в Татарстане должна появиться в январе 2024 года – Sports.ru)?

– Если мне предложат, я точно не откажусь, но пока таких грандиозных планов у меня нет. А в будущем все может быть, это один из вариантов развития событий.

– Вы недавно говорили, что вам было бы интересно попробовать себя в роли телеведущей.

– Пока ничего не отбило у меня это желание. Не знаю, что именно хотела бы вести, этому надо учиться, требуется время. Может, какое-то шоу. Или вместе с Максимом Траньковым брать комментарии после выступлений.

– В журналистику не хотите?

– Да какая журналистика, ха-ха, – ответила Туктамышева.

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