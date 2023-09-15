Стартовала продажа билетов на первый этап Гран-при России в Уфе. Цены – от 70 до 1800 рублей

Началась продажа билетов на первый этап Гран-при России-2023/24, который пройдет в Уфе 13-16 октября.

Стоимость билетов составляет от 70 до 1800 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.

В этом сезоне этапы Гран-при России пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре