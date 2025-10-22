Глеб Гончаров о ритм-танце под What Is Love: «Одна из моих любимых программ. Все эмоции даются легко, ничего не наигрываю»

Слуцкая и Гончаров рассказали, как воплощали образ братка из 90-х и его подруги.

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

«Какое-то невообразимое чувство, очень понравилось кататься в Магнитогорске! Очень тепло поддерживают. Обожаю, когда много зрителей на трибунах.

Очень кайфую от этой программы, много работали над движениями с тренерами и хореографами», – сказала Слуцкая.

«Когда много людей, очень приятно кататься, мне очень нравится. Столько народу на трибунах – у меня в первый раз, но это не смутило, даже понравилось.

Этот ритм-танец – одна из самых веселых постановок. Ставили мы с Сергеем Сергеевичем Плишкиным и с Екатериной Борисовной Рублевой, пока это одна из моих любимых программ. Все эмоции даются легко, ничего не наигрываю.

Как удалось передать образ братка из 90-х? Это все хореография Сергея Сергеевича (улыбается). Все вопросы к нему должны быть. Смотрели ли родители ритм-танец, давали ли свои комментарии? Им просто понравилось.

Как создавался костюм с красным пиджаком? Костюм придумывал Сергей Сергеевич. Пиджак не с первого раза получился, пошили, вышел на лед – не то. Заново перешивали», – добавил Гончаров.