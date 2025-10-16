  • Спортс
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»

Фигурист Никита Малютин не ожидал войти в тройку на Гран-при среди юниоров.

Малютин, который тренируется у Виктории Буцаевой, стал третьим на этапе юниорского Гран‑при России в Москве, набрав 219,77 балла.

– Честно, не ожидал (что войду в тройку). Когда ехал сюда, просто хотел попасть в пятерку. Очень рад. Я уже в начале сезона начал довольно успешно набирать форму. Самый сложный период пройден.

– Ты был призером этапа Гран‑при в Самаре, там ты был совсем маленьким. Насколько ты вырос?

– По-моему, на 19 сантиметров. Очень сильно. Сейчас мой рост 176 см. Как приноравливался? Очень сложно было. В прошлом сезоне перестраивался, искал где-то себя, новую технику, свои элементы. В итоге под конец сезона более-менее приноровился и в этом сезоне уже не чувствую разницы вообще.

– Ты перешел к Виктории Буцаевой, до этого тренировался в ЦСКА. Как состоялся этот переход?

– В середине сезона после травмы никак вообще не мог форму набрать, решил что‑то поменять в себе и попробовать. Я доволен, что так сложилось. Мне очень нравится в такой компании. Конкуренция мотивирует, когда со взрослыми ребятами катаешься, есть такой момент.

– Кто твой кумир?

– Нэтан Чен. Люблю его за то, что умеет собираться в нужный момент, за его технику элементов, за то, что сильно изменился в лучшую сторону за последние пять лет. Пытаюсь равняться на него, – приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
