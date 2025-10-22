0

Александр Брегей: «Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат»

Касинс и Брегей оценили неудачный прокат короткой на юниорском Гран-при.

София Диана Касинс и Александр Брегей занимают третье место после короткой программы у юниорских пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат, который планировали и готовили. Мы знаем, как мы катали, то, что случилось сегодня – необъяснимо. Публики было много, трибуны были забиты, очень сильно нас поддерживали, что бы ни случилось. С толку это не сбивало, не знаю, что случилось.

Это грубая ошибка, мы далеко не идеально выступили. На тренировках так не катали с начала сезона. Расстроился, потому что знаю, как мы можем», – сказал Брегей.

«Повлияла ли акклиматизация? Хорошо себя чувствуем сейчас, особо два часа разницы не сильно чувствуются», – добавила Касинс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Звезды Магнитки
пары
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Александр Брегей
София Диана Касинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
82сегодня, 15:33
Важнова, Кадырова и Миронов снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске
12вчера, 16:29
Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
6513 октября, 09:54
Главные новости
Вегера о короткой: «Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю»
38 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Сизерон вернулся за золотом Игр? Можно ли обыграть Малинина? Итоги Гран-при Франции
1сегодня, 17:23
Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить»
28сегодня, 16:58
Глеб Гончаров о ритм-танце под What Is Love: «Одна из моих любимых программ. Все эмоции даются легко, ничего не наигрываю»
сегодня, 16:38
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
82сегодня, 15:33
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов лидируют после ритм-танца, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Тихонова и Лысов – 3-и
67сегодня, 14:33
Тарасова о возможном допуске фигуристов: «Но почему только в нейтральном статусе? Всю жизнь, что ли, без флага и гимна будем?»
42сегодня, 13:57
США, Япония и другие влиятельные федерации не возражают против допуска российских фигуристов («Р-Спорт»)
23сегодня, 13:47
Российских фигуристов могут допустить на международные турниры в сезоне-2026/27 («Р-Спорт»)
35сегодня, 13:42
Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин заявлены на этап Гран-при России в Красноярске
12сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57