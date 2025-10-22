Александр Брегей: «Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат»

Касинс и Брегей оценили неудачный прокат короткой на юниорском Гран-при.

София Диана Касинс и Александр Брегей занимают третье место после короткой программы у юниорских пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат, который планировали и готовили. Мы знаем, как мы катали, то, что случилось сегодня – необъяснимо. Публики было много, трибуны были забиты, очень сильно нас поддерживали, что бы ни случилось. С толку это не сбивало, не знаю, что случилось.

Это грубая ошибка, мы далеко не идеально выступили. На тренировках так не катали с начала сезона. Расстроился, потому что знаю, как мы можем», – сказал Брегей.

«Повлияла ли акклиматизация? Хорошо себя чувствуем сейчас, особо два часа разницы не сильно чувствуются», – добавила Касинс.