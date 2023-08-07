Гуменник о Гран-при России: «Насчет городов у меня предпочтений больших нет. Из того, что хотелось бы – не на первые этапы поехать»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, на каких этапах Гран-при России хотел бы выступить.

«Есть ли какие-то планы на новую серию Гран-при России? Насчет городов у меня предпочтений больших нет. На соревнования обычно приезжаешь, а там день тренировок, день короткой программы, день произвольной – и все.

Из того, что хотелось бы – не на первые этапы поехать. Мне кажется, я обычно в форму немного позже вхожу, чем первые этапы проходят», – сказал .