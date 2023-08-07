Гуменник о Гран-при России: «Насчет городов у меня предпочтений больших нет. Из того, что хотелось бы – не на первые этапы поехать»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал, на каких этапах Гран-при России хотел бы выступить.

«Есть ли какие-то планы на новую серию Гран-при России? Насчет городов у меня предпочтений больших нет. На соревнования обычно приезжаешь, а там день тренировок, день короткой программы, день произвольной – и все.

Из того, что хотелось бы – не на первые этапы поехать. Мне кажется, я обычно в форму немного позже вхожу, чем первые этапы проходят», – сказал Гуменник.

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3 комментария

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Петр уже сейчас находится в неплохой для начала августа форме ! Успехов в новом сезоне !
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Пусть у Петра все будет так, как он хочет. Успешных прокатов
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Ответ Elena Savanuk
Петр уже сейчас находится в неплохой для начала августа форме ! Успехов в новом сезоне !
Если некоторым фигуристам ещё не поставили программы, а только планируют, то Петя уже в тонусе и находится в приличной форме на данный момент. А к контрольным прокатам ещё прибавит.
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