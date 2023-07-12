Финал Гран-при России отсутствует в календаре соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24
Федерация фигурного катания России опубликовала календарь соревнований сезона-2023/24.
Планируется провести шесть этапов Гран-при России. Три из них пройдут в октябре, остальные три – в ноябре.
Этапы пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.
Финал Гран-при в расписании отсутствует. Ранее сообщалось, что он пройдет в Москве в марте.
С 13 по 16 марта состоятся Всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации» среди кандидатов в мастера спорта.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре
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