Финал Гран-при России отсутствует в календаре соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24

Федерация фигурного катания России опубликовала календарь соревнований сезона-2023/24.

Планируется провести шесть этапов Гран-при России. Три из них пройдут в октябре, остальные три – в ноябре.

Этапы пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

Финал Гран-при в расписании отсутствует. Ранее сообщалось, что он пройдет в Москве в марте.

С 13 по 16 марта состоятся Всероссийские финальные соревнования «Кубок Федерации» среди кандидатов в мастера спорта.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре