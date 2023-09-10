Татьяна Тарасова: «Я не буду комментировать контрольные прокаты, меня никто не звал. На другие соревнования также не звали»
Татьяна Тарасова заявила, что ее пока не зовут работать комментатором.
16 и 17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
«Я не буду комментировать контрольные прокаты, меня никто не звал. На другие соревнования также не звали.
Но на самих контрольных прокатах я буду. Конечно же, буду следить за выступлениями фигуристов», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Сейчас у ТАТ заторможенность и токсичность. Не зовут ее, потому что может ляпнуть что то невпопад