Татьяна Тарасова: «Я не буду комментировать контрольные прокаты, меня никто не звал. На другие соревнования также не звали»

Теги Татьяна Тарасова телевидение контрольные прокаты Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ее пока не зовут работать комментатором.

16 и 17 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. 

«Я не буду комментировать контрольные прокаты, меня никто не звал. На другие соревнования также не звали.

Но на самих контрольных прокатах я буду. Конечно же, буду следить за выступлениями фигуристов», – сказала заслуженный тренер СССР.

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37 комментариев

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Syndycate
Вот и хорошо, еще бы вам перестали звонить по каждому пуку
+23
-5
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nina1212
Ответ Буня Хох
Жалко. Мне нравятся комментарии ТАТ.
это было раньше
Сейчас у ТАТ заторможенность и токсичность. Не зовут ее, потому что может ляпнуть что то невпопад
+16
-3
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Буня Хох
Жалко. Мне нравятся комментарии ТАТ.
+23
-11
+12
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N-fox
Кто бы остановил ее от ответов на вопросы журналистов, которые, похоже, каждый день названивают...
+12
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chespo
Судя по последним телефонным комментариям ТАТ, это правильное решение.
+11
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Anna
Ответ nina1212
это было раньше Сейчас у ТАТ заторможенность и токсичность. Не зовут ее, потому что может ляпнуть что то невпопад
Она всегда предвзято комментировала, а сейчас ещё с дикцией и памятью проблемы
+7
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+7
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Roman Roman
но итоги откомментирует так, что, что держитесь...
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АннаФ
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Ответ Буня Хох
Жалко. Мне нравятся комментарии ТАТ.
Согласна
+8
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Gelios77
А мне вот жаль, что она не будет комментировать. Как комментатор она была очень хороша ,все по делу ,интересно и если хорошо- то хорошо ,если плохо то-плохо. Пусть иногда и с перчинкой, но тетка она компетентная в отличии от приторного Гришина или иных сомнительных специалистов
+9
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Татьяна Вересова
К сожалению, Татьяну Анатольевну уже тяжело слушать. Человек серьезно болеет и возраст сказывается. Комментировать онлайн нужно быстро и по теме. У нее уже так не выходит, даже на ледниковом периоде ее комментарии слушать было сложновато, а там всего пара фраз бывает после номера.
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Анюточка Колыханова
зато всё остальное она комментирует с удовольствием
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Маргарита В Сафронова
Мне очень нравится в ТАТ то, что она говорит прямо. Не позвали.
+5
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Latika S
Ее же вроде уже спрашивали про то, будет она комментировать или нет🤦‍♀️
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Karina kolesnikova
Лучше бы не звонили ТАТ по каждому пустяку, а помогли сделать ютуб-канал с альтернативными комментариями. Смотрели бы и ее любители, и хейтеры.
+7
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Gemma157
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Ну зато тут по 10 комментариев ежедневно по любому поводу)
+4
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Адриана
Раньше очень нравилось , когда Татьяна Анатольевна комментировала, а последнее время стала злой, местами "ядовитой".
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Док Аксель
У нас ТАТа уже давно главный и заслуженный комментатор на спортсе по телефону...
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Gemma157
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Ответ Latika S
Ее же вроде уже спрашивали про то, будет она комментировать или нет🤦‍♀️
Повторенье мать ученья
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19.02.2014
Почему этот комментарий отображается именно так?
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просто отлично!
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Юна73
Ответ Gemma157
Ну зато тут по 10 комментариев ежедневно по любому поводу)
с тебя пример берет!)
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Юна73
Ответ Gemma157
Она-то точно туда пролезет
ее как раз везде приглашают и уговаривают,никуда сама не лезет!!
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Татьяна Вересова
Ответ JL JL
Ну и хватит, наверное. Сколько можно. Лучше путешествуйте по миру, отдыхайте. Средства у вас есть.
Какие путешествия, о чем вы говорите. Человек на коляске передвигается и скорую вызывает регулярно. Перебор с сарказмом
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lepestok
и слава богу. Не в обиду ТАТ, но здоровье очень сказывается на дикции, слушать ее тяжело.
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Бузина
Ответ lepestok
и слава богу. Не в обиду ТАТ, но здоровье очень сказывается на дикции, слушать ее тяжело.
соглашусь. Очень любила комментарии ТАТ. да, бывало её заносило, но она всегда была очень точна и ее комментарии были очень интересны. Но, увы, последние пару лет стало очевидно, что ей уже очень тяжело держать нужный темп.
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JL JL
Ну и хватит, наверное. Сколько можно. Лучше путешествуйте по миру, отдыхайте. Средства у вас есть.
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