Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах: «У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить»

Евгения Медведева рассказала, что перенесет операцию на стопах.

«Я человек, который с нетерпением ждет, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне сильно понадобится. В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать.

Это, конечно же, осложнение от спорта – специфика, понятное дело, нагрузка. Но еще и врожденное. Вот такая я родилась. А еще я родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 сантиметра длиннее, чем левая. Я не знала об этом до 24 лет, поэтому у меня сколиоз», – сказала двукратная чемпионка мира на своем ютуб-канале.