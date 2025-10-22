🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Сизерон вернулся за золотом Игр? Можно ли обыграть Малинина? Итоги Гран-при Франции
Первый же большой старт сезона подарил:
скандал в танцах – итальянцев Гиньяр и Фаббри, по сути, выкинули из пула фаворитов домашней Олимпиады
камбэк Гийома Сизерона с красивой партнершей – и явно с претензией на золото Игр
как минимум одну гениальную программу Каори Сакамото
новый перфоманс Ильи Малинина и первый подиум для Ники Эгадзе
0:00 впечатления Майи из Франции: за кого болели больше всего?
4:46 от танцоров потребовали быть энергичными – и с этим возникла проблема
10:21 программы Сизерона и Фурнье-Бодри – повтор того, что уже было с Пападакис?
17:00 есть ли у Гийома и Лоранс шанс выиграть Олимпиаду?
22:33 Фир и Гибсон просчитались с произвольным, но все еще могут взять золото на Евро?
31:01 три судьи, которые утопили Гиньяр и Фаббри на Гран-при
35:50 модный приговор Паши итальянцам: почему их пара не выглядит топовой?
43:05 Италия делает ставку на командный турнир, а не на танцы?
50:24 Ваня объясняет, почему короткая Сакамото – шедевр
59:09 судьи забрали у Левито бронзу?
1:07:30 Миура и Кихара – новые олимпийские чемпионы?
1:15:08 Полина защищает пафос Малинина, но ругает его произвольную
1:21:23 где искать конкурентов Малинину? У нас есть ответ