🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Сизерон вернулся за золотом Игр? Можно ли обыграть Малинина? Итоги Гран-при Франции

Первый же большой старт сезона подарил:

  • скандал в танцах – итальянцев Гиньяр и Фаббри, по сути, выкинули из пула фаворитов домашней Олимпиады

  • камбэк Гийома Сизерона с красивой партнершей – и явно с претензией на золото Игр

  • как минимум одну гениальную программу Каори Сакамото

  • новый перфоманс Ильи Малинина и первый подиум для Ники Эгадзе

Слушаем здесь:

ТАЙМКОДЫ

0:00 впечатления Майи из Франции: за кого болели больше всего?

4:46 от танцоров потребовали быть энергичными – и с этим возникла проблема

10:21 программы Сизерона и Фурнье-Бодри – повтор того, что уже было с Пападакис?

17:00 есть ли у Гийома и Лоранс шанс выиграть Олимпиаду?

22:33 Фир и Гибсон просчитались с произвольным, но все еще могут взять золото на Евро?

31:01 три судьи, которые утопили Гиньяр и Фаббри на Гран-при

35:50 модный приговор Паши итальянцам: почему их пара не выглядит топовой?

43:05 Италия делает ставку на командный турнир, а не на танцы?

50:24 Ваня объясняет, почему короткая Сакамото – шедевр

59:09 судьи забрали у Левито бронзу?

1:07:30 Миура и Кихара – новые олимпийские чемпионы?

1:15:08 Полина защищает пафос Малинина, но ругает его произвольную

1:21:23 где искать конкурентов Малинину? У нас есть ответ

Опубликовала: Анна Лаптева
