Вегера о короткой: «Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю»

Кира Доможирова и Илья Вегера объяснили идею своей короткой программы.

Доможирова и Вегера занимают второе место после короткой программы у юниорских пар на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Было очень приятно слышать поддержку зрителей! Очень удивительно было, сидели полные трибуны. Столько человек пришли посмотреть! Организация – просто высший уровень, ни в одном городе не видел подобного.

Эта программа безусловно нам нравится. Не идеал, но есть над чем работать. Думаю, выглядели немного поувереннее, даже несмотря на ошибки. Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю. Ставил программу Сергей Сергеевич Плишкин. Очень часто случается такое, что не все понимают его задумки. Идею костюмов к программе придумал Сергей Сергеевич, а наши швеи ее доработали», – сказал Вегера.

«Такое количество зрителей помогает во время катания. Даже на шестиминутке, когда у меня не получился прыжок, зрители начали хлопать и поддерживать.

По сравнению с прошлым годом на первом этапе Гран-при чувствовала себя более уверенно. Публика помогала очень сильно», –добавила Доможирова:

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Илья Вегера
Звезды Магнитки
Кира Доможирова
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
пары
Сергей Плишкин
