Департамент госбезопасности Литвы не считает фигуристку Дробязко угрозой для страны. Сейм хочет лишить ее литовского гражданства

Теги танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Фигурное катание

Департамент госбезопасности Литвы не счел фигуристку Маргариту Дробязко угрозой для страны.

21 июня Сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России. Тогда же департамент миграции Литвы направил запрос о фигуристке в департамент госбезопасности.

«У ДГБ нет разведывательных данных, которые они могли бы предоставить лицам, принимающим решения, относительно угрозы, которую представляет человек для государственной безопасности.

Разведывательная служба не имеет полномочий оценивать нравственные аспекты поведения граждан», – говорится в комментарии департамента порталу LRT.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду. Сейчас пара живет в России. 

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

7 комментариев

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Гаммаглобулин
Срочно надо лишить, а то Литва прекратит свое существование из-за того, что Дробязко представляла ее на международных стартах.
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Назар Игорь
Национальная безопасность Литвы может рухнуть если срочно не лишить Дробязко литовского гражданства....Паноптикум идиотизма.
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elkipalki
Русскую Дробязко хотят лишить гражданства Литвы, звучит как анекдот)
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rbb
Она и не литовка, и русская тоже так себе.
В прошлом году всё посты выкладывала, как плохо в Сочи. Катаясь у Навки в шоу
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Андрей Балабаев
Пусть вернут в isu завоëванные ей медали для начала
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Вадим flanec
Ответ Назар Игорь
Национальная безопасность Литвы может рухнуть если срочно не лишить Дробязко литовского гражданства....Паноптикум идиотизма.
Если прочитать внимательно, то наоборот, Департамент госбезопасности Литвы не считает Маргариту Дробязко угрозой национальной безопасности страны.
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