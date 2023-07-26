Департамент госбезопасности Литвы не считает фигуристку Дробязко угрозой для страны. Сейм хочет лишить ее литовского гражданства

Департамент госбезопасности Литвы не счел фигуристку Маргариту Дробязко угрозой для страны.

21 июня Сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России. Тогда же департамент миграции Литвы направил запрос о фигуристке в департамент госбезопасности.

«У ДГБ нет разведывательных данных, которые они могли бы предоставить лицам, принимающим решения, относительно угрозы, которую представляет человек для государственной безопасности.

Разведывательная служба не имеет полномочий оценивать нравственные аспекты поведения граждан», – говорится в комментарии департамента порталу LRT.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду. Сейчас пара живет в России.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка