Тарасова об обращении МВД Литвы лишить Дробязко гражданства: «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны»
Татьяна Тарасова высказалась об обращении МВД Литвы к президенту с просьбой лишить Дробязко гражданства.
«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем.
Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», – сказала Тарасова.
МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко
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