Тарасова об обращении МВД Литвы лишить Дробязко гражданства: «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об обращении МВД Литвы к президенту с просьбой лишить Дробязко гражданства.

«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем. 

Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», – сказала Тарасова

МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко

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1 комментарий

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Дмитрий
Если Ягудин катался бы в шоу где-нибудь во Лиепае, что сказала бы мэтрша?
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