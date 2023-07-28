Тарасова об обращении МВД Литвы лишить Дробязко гражданства: «Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны»

Татьяна Тарасова высказалась об обращении МВД Литвы к президенту с просьбой лишить Дробязко гражданства.

«Какие-то неумные люди. Она столько сделала для страны, спортсменка с такими достижениями, самым высоким уровнем.

Люди, которые делают подобные вещи со своими спортсменами, просто «потрясающие», – сказала .

МВД Литвы обратилось к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко