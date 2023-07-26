Татьяна Навка: «Дробязко и Ванагас не просто не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, а являются гордостью и символом страны»

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко ТАСС Фигурное катание

Татьяна Навка назвала абсурдной ситуацию с возможным лишением Дробязко гражданства Литвы.

21 июня Сейм Литвы инициировал процесс лишения Маргариты Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Навки. Тогда же департамент миграции направил запрос о фигуристке в департамент госбезопасности.

Сегодня стало известно, что ДГБ Литвы не имеет данных, что Дробязко угрожает безопасности страны. 

«Впервые за долгое время в этой абсурдной ситуации я подумала, что вижу разумный комментарий от официальных лиц Литвы, но нет – оказалось, «у департамента госбезопасности Литвы нет разведывательных данных».

Маргарита и Повилас не просто не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, а являются гордостью и символом страны!

Я вижу, сколько поклонников каждый вечер в Сочи приходит насладиться талантом Маргариты и Повиласа, исполняющих главные роли в нашем шоу «История любви Шахерезады».

И я безгранично рада, что эти легендарные фигуристы с мировыми именами имеют возможность ежедневно выходить на лед и дарить невероятные эмоции зрителям любого возраста – от самых маленьких детей до бабушек и дедушек, получая в ответ овации, цветы, письма и слова любви и поддержки.

И это самое главное. То, что каждый вечер мы вместе с жителями и гостями олимпийского Сочи создаем волшебство и любовь.

А все происходящее с российскими спортсменами на международных турнирах и с Маргаритой в связи с ее участием в нашем шоу возмутительно и лишено какого бы то ни было здравого смысла.

Политики зарубежных стран и спортивные функционеры совершенно забыли основные принципы олимпийского движения и Олимпийской хартии. Спорт всегда был и должен оставаться объединяющей силой, символом дружбы и единения, а не предметом шантажа и угроз», – сказала Навка. 

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4 комментария

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arisstopane
поди
у владычицы морской и мандат имеется на назначение
кого-либо символом и гордостью в странах мира?
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Геннадий Тимченко
если Навка называет их российскими спортсменами, то зачем им гражданство другой страны, заведомо "недружественной"❓🤔
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Сáмсон Самсонов
Жадная пара, ради денег продались
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Viks
являются гордостью и символом страны» --- Ахренеть! Им нечем больше гордиться?
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