Autumn Classic International. Сакамото, Чиба, Шин, Чхве Да Бин, Пелтонен выступят с короткими программами
15 сентября фигуристки представят короткие программы на турнире Autumn Classic International.
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 2:00 по московскому времени (15 сентября).
Первая разминка
1. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины)
2. Моне Чиба (Япония)
3. Жюстин Миклетт (Канада)
4. Андреа Астрейн Майнес (Мексика)
Вторая разминка
5. Элла Чен (Израиль)
6. Одри Шин (США)
7. Аманда Су (Китайский Тайбэй)
8. Эухения Гарса (Мексика)
9. Каори Сакамото (Япония)
Третья разминка
10. Элишка Бржезинова (Чехия)
11. Чхве Да Бин (Южная Корея)
12. Элизабет Гервиц (Израиль)
13. Эмми Пелтонен (Финляндия)
14. Кайя Руйтер (Канада)
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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