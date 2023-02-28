Сакамото, Губанова, Уно, Грассль, Малинин, Книрим и Фрейзер, Чок и Бейтс вошли в состав участников чемпионата мира-2023

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду Дайсуке Такахаси сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии Поль Пуарье Эван Бейтс пары мужское катание женское катание Джейсон Браун сборная Эстонии Мэдисон Чок сборная Литвы Киган Мессинг Пайпер Гиллес Юлия Турккила сборная Латвии Цзинь Боян Брендон Фрэйзер Анастасия Губанова Майкл Парсонс сборная Азербайджана Алекса Книрим (Шимека) Морис Квителашвили Марко Фаббри Рюичи Кихара Шома Уно Георгий Ревия Рубен Бломмарт Шарлен Гиньяр сборная Грузии Дэнни О’Ши Эмбер Гленн Александр Коровин Сота Ямамото Денис Васильев Жоффре Бриссо Брэди Теннелл Каори Сакамото Владимир Самойлов Никколо Мачии Кристина Каррейра Энтони Пономаренко сборная Филиппин Максим Дешам Николь Шотт Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Алиса Ефимова Маи Михара Кана Мурамото Маттео Риццо сборная Польши Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Чха Чжун Хван Эндрю Торгашев Кевин Аймо Казуки Томоно Деанна Стеллато-Дудек Трент Мишо Луна Хендрикс Конрад Орзел Ким Йе Лим Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Кэролин Грин Лайла Фир Льюис Гибсон Екатерина Куракова Мария Казакова Даниэль Грассль Брук Макинтош Хэ Ин Ли Рику Миура Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Адам Сяо Хим Фа Владимир Литвинцев Илья Малинин Натали Ташлерова Филип Ташлер Бенджамин Мимар Лука Берулава Изабелла Гамес Ника Эгадзе Маделин Скизас Карина Сафина Изабо Левито Ким Чхэ Ен Сара Конти Лиа Перейра Нина Петрыкина Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Ринка Ватанабе Элли Кам Фигурное катание

Определен состав участников чемпионата мира по фигурному катанию-2023. 

Турнир пройдет в японской Сайтаме. 

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Цзинь Боян (Китай), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Маттео Риццо (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Джейсон Браун (США), Илья Малинин (США), Эндрю Торгашев (США). 

Пары: Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Карина СафинаЛука Берулава (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Рику МиураРюичи Кихара (Япония), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Алекса КниримБрендон Фрэйзер (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-БодриНиколай Соренсен (Канада), Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания), Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия), Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия), Кана МурамотоДайсуке Такахаси (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США), Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США).

Полные составы можно посмотреть здесь.

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11 комментариев

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Dina2
Хорошо, что в этом списке есть Настя Губанова. Успехов!!!
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Jane_Z
Очень рада, что будут Каори, Настя и Шома. Шикарные фигуристы, всегда интересно смотреть.
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Pentrak
Удачи Каори. Вперёд, чемпионка!
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Irina Chut
Несказанно рада, что Японию в танцах представят Кана и Дайсуке. Чистых им прокатов.
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Katerina Sunny
Пожелаю, чтобы никто не снялся до начала ЧМ.
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russalka
Японки уж оторвутся, как не смогли в 2019 году при наличии наших Алины и Жени.
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Кот по кличке Кот
Шома, покажи уровень! Крепких нервов и чистых прокатов.
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SWS
У нашим фигуристам только и остаётся на всяких неинтересных шоу откатывать, представляю как им обидно пропускать такие мировые соревнования
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ДИАНА
Удачи Насте! Без нервов откатать 2 программы чисто!!!! 💪
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askarik1992
Унылое г этот ваш кубок мира без россии
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Vasily Ivanov
Русских много ...но не россиян....
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