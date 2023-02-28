Сакамото, Губанова, Уно, Грассль, Малинин, Книрим и Фрейзер, Чок и Бейтс вошли в состав участников чемпионата мира-2023
Определен состав участников чемпионата мира по фигурному катанию-2023.
Турнир пройдет в японской Сайтаме.
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Нина Петрыкина (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Цзинь Боян (Китай), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Маттео Риццо (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Джейсон Браун (США), Илья Малинин (США), Эндрю Торгашев (США).
Пары: Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США).
Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США).
Полные составы можно посмотреть здесь.
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