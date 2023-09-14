Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

С 14 по 16 сентября в Монреале пройдет турнир Autumn Classic International.

ISU Challenger

Autumn Classic International

Монреаль, Канада

14 сентября

Пары, короткая программа

23:45

15 сентября

Женщины, короткая программа

2:00

Мужчины, короткая программа

17:45

Танцы на льду, ритм-танец

20:10

Пары, произвольная программа

22:25

16 сентября

Женщины, произвольная программа

1:05

Мужчины, произвольная программа

19:05

Танцы на льду, произвольный танец

22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников турнира – здесь.