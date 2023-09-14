Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
С 14 по 16 сентября в Монреале пройдет турнир Autumn Classic International.
ISU Challenger
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
14 сентября
Пары, короткая программа
23:45
15 сентября
Женщины, короткая программа
2:00
Мужчины, короткая программа
17:45
Танцы на льду, ритм-танец
20:10
Пары, произвольная программа
22:25
16 сентября
Женщины, произвольная программа
1:05
Мужчины, произвольная программа
19:05
Танцы на льду, произвольный танец
22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников турнира – здесь.
Интересно, что у этом году покажет падучий Джимми Ма 😅 обычно у него очень интересный выбор музыки
У дев, пар и танцев интриг особых нет. посмотрим на форму Каори, всем удачи