Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание ISU Challenger Autumn Classic International расписание турниров Фигурное катание

С 14 по 16 сентября в Монреале пройдет турнир Autumn Classic International.

ISU Challenger

Autumn Classic International

Монреаль, Канада

14 сентября

Пары, короткая программа

23:45

15 сентября

Женщины, короткая программа

2:00

Мужчины, короткая программа

17:45

Танцы на льду, ритм-танец

20:10

Пары, произвольная программа

22:25

16 сентября

Женщины, произвольная программа

1:05

Мужчины, произвольная программа

19:05

Танцы на льду, произвольный танец

22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников турнира – здесь.

7 комментариев

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N-fox
На Малинина посмотреть очень интересно. Насчет Сакомото - есть ощущение, что она будет не в форме.
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Mion
Хоть какая-то интрига будет, похоже, только у мужчин. И то ни кто победит, а какие программы. Малинин, Аймоз…
Интересно, что у этом году покажет падучий Джимми Ма 😅 обычно у него очень интересный выбор музыки
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Лия Романова
из интересных - конечно же посмотреть на Илью Малинина, форма судя по выложенным видео у него хорошая. Интересен контент, какой будет вкатывать.
У дев, пар и танцев интриг особых нет. посмотрим на форму Каори, всем удачи
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Olya Ru
Где то будет трансляция??
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private dancer
На Ломбардии составчик поинтереснее был, за очень малым исключением.
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Док Аксель
У парней есть на кого с интересом можно будет посмотреть.
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